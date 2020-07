Daniela Darcourt le envió un mensaje inspiador a sus seguidores en redes sociales. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, Daniela Darcourt continúa creando nuevos temas y procura que su música siga sonando pese al parón que sufrió la industria musical durante el aislamiento social obligatorio.

Por ello, ante este horizonte productivo, la salsera aprovechó el inicio del mes de julio para enviarle un mensaje de aliento a quienes la siguen en redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, donde alberga más de 2,5 millones de seguidores, la artista publicó:

“Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que serlo es la única opción que te queda... No renuncies ni te rindas. Todo lo grande, toma tiempo”.

Asimismo, en la misma publicación, la intérprete de “Señor mentira” adelantó que pronto tendría novedades para sus fans. “Se vienen grandes sorpresas”, concluyó en la leyenda que acompaña un retrato suyo, el cual logró acumular más de 10 mil reacciones en tan solo una hora.

Como se recuerda, en pocos días, Darcourt lanzará su tema "Si tú te atreves" en el que cuenta con la colaboración del reconocido salsero Tito Nieves.

¿RIVALIDAD CON YAHAIRA PLASENCIA?

Hace unos días, Daniela Darcourt habló sobre su relación con Yahaira Plasencia, con quien tiene una supuesta rivalidad. En una entrevista con Julián Zucchi, en el programa “Previos en cuarentena”, la intérprete de "Señor mentira" reveló cuáles fueron las razones por las que inició su debate con su colega.

“En su momento, a mí me molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar”, comenzó diciendo.

Cabe resaltar que todo habría iniciado cuando ambas iban a presentarse en una de las temporadas de “El artista del año” de Gisela Valcárcel; sin embargo, no se llegó a dar por una serie de razones.

Zucchi le preguntó cuál era el motivo principal por la que existe una riña y contó por qué no se lleva bien con Yahaira Plasencia.

“Justamente en 'El artista del año', en la temporada que ella estaba, me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no y luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que, si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”, aseguró.

Daniela Darcourt confesó que le molestó su actitud, ya que en esa época no se conocían: “Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y que le habían dado el gusto. Si bien es cierto, ella tenía una posición en ese momento, no tenía por qué hacerlo y la producción como tal debió defender eso”,.