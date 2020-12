¿Gino Assereto podría pasar la Navidad con su expareja Jazmín Pinedo? | Fuente: Instagram

Este año, tocará vivir una Navidad diferente. Las reuniones familiares serán por Zoom, otros podrán reunirse manteniendo el distanciamiento social. A casi un año de su separación, Gino Assereto contó que no sabe si pasará las fiestas con su expareja Jazmín Pinedo.

El participante de "Esto es guerra" se mostró nervioso cuando le consultaron por este tema en el programa "Estás en todas". "No sé, no sé, no sé. No sé, pero tampoco tendría problema", aseguró.

Previamente, Assereto reveló sus planes personales que involucran a la hija de ambos Mia Khalessi, nacida en el 2015: "Mi hija cumple años en diciembre, el 18. Estoy pensando más en lo que voy a hacer con mi hija que lo que haré en Navidad".

En Instagram, Jazmín Pinedo publicó una foto donde aparecen los tres juntos celebrando el cumpleaños de su hija. "Agradezco a Dios cada segundo a tu lado y le pido que me permita estarlo hasta mi último suspiro. ¡Te amo hasta el infinito y más allá!", escribió.



Por otro lado, Gino Assereto indicó que no planea viajar y que se quedará en Lima para Navidad.

Después de casi 7 años de romance, Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron oficialmente el fin de su relación.

A través de un comunicado, enviado a inicios de año, la expareja confirmó que "desde hace algunos meses" culminaron su romance en "los mejores términos" y que se trató de una decisión "tomada de mutuo acuerdo".

CREE EN LA CONVIVENCIA



Constantemente, Jazmín Pinedo es consultada sobre su estado amoroso. Tras el fin de su relación con Gino Assereto, ella se mantiene soltera y continúa creyendo en el amor y el matrimonio.

Si bien algún día le gustaría casarse -con alguien que ame y sea correspondida- antes de eso considera necesaria la convivencia. "Siempre, porque creo que es importantísimo saber con quién te vas a casar para que dure para siempre. A pesar de todo, sigo creyendo en el amor, seguiré creyendo como princesa de Disney”, indicó.