Karen Dejo confesó que no le molestan las críticas que le hacen a "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram

Karen Dejo está feliz de regresar a “Esto es guerra” y aseguró que las críticas hacia el 'reality' no le afectan ya que solo se encargan de llevar entretenimiento al público.

“Ante esta situación debemos ser solidarios y el programa no es la excepción. Yo no entiendo las críticas porque solo es contra ‘Esto es guerra’, cuando los demás canales tienen sus programas al aire y no pasa nada. Nosotros seguimos trabajando de manera silenciosa y aportando a los que necesitan”, comentó al diario Trome.

Además, la artista comentó que el programa está cumpliendo con las normas de seguridad y tienen los equipos de protección necesarios para continuar al aire.

“Estamos bien, cumpliendo las normas y cuidándonos para poder trabajar, ayudar y competir por una asociación o una casa hogar que lo necesite. Seguiremos con el entretenimiento para que la gente se distraiga”, sostuvo acerca del regreso al aire de “Esto es guerra”.

AYUDA SOCIAL

El primer programa de “Esto es guerra” comenzó con buen pie luego de que el equipo liderado por el brasileño Rafael Cardozo obtuviera el triunfo y consiguiera S/.20.000 en víveres para el proyecto “100 niños de Jesús” de Villa El Salvador.

No obstante, el caso social que tenía en manos el equipo de Los Leones recibió apoyo de la ONG “Cambiando vidas”, que entregará productos de primera necesidad para las familias que lo conforman.

NORMAS DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA