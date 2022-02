Tras el éxito de 'Perú tiene talento', Mathías Brivio negó volver a EEG porque se siente bien en el canal 2. | Fuente: Instagram

Tras el regreso de “Esto es guerra”, Mathías Brivio descartó regresar al reality show después del éxito de “Perú tiene talento”. Además, se estuvo especulando que él podría volver como conductor, pero negó este rumor.

“La posibilidad siempre ronda porque obviamente yo he sido conductor desde el inicio, la gente siempre especula y qué sé yo, pero ahora yo estoy con Latina, tengo contrato, estoy bastante feliz con Latina. No, este año no puedo estar en otro canal que no sea con el que he firmado contrato”, destacó.

A pesar de ello, Mathías Brivio resaltó que sí extraña estar al frente de “Esto es guerra”, pero se siente cómodo en “Perú tiene talento”:

“Sí, de hecho, no quiero decir no extraño porque va a sonar como algo negativo. Simplemente no es que extrañe o no extrañe, sino estoy feliz en el canal que trabajo. Lo que sí voy a decir es que siempre voy a estar agradecido de ‘Esto es guerra’, América TV y ProTV por esos 8 años maravillosos que viví allí, pero hoy estoy enfocado en Latina y en los proyectos que se presenten en ese canal”.

"EEG 10 años": Casting en vivo

Recientemente, Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de ProTV, ratificó en un comunicado de prensa la noticia de que se realizará un casting a nivel nacional para encontrar a una nueva generación de competidores de "Esto es guerra".

Dicha propuesta busca que deportistas de alto rendimiento, especialmente de provincia, puedan tener la oportunidad de demostrar sus habilidades deportivas y tal vez conseguir el apoyo de auspiciadores que siempre están en busca del talento nacional.

“Será un casting en vivo. Considero que será una buena oportunidad para tantos chicos que tienen habilidades deportivas en nuestro país y quizás no saben cómo explotarlas”, expresó la productora.

Los nombres de los posibles convocados al programa ya empezaron a sonar, pese a que el productor Peter Fajardo no quiso soltar mayores detalles. Lo que sí anunció es que en el lanzamiento de "Esto es guerra" no se iba a contar con la participación de Johanna San Miguel como conductora.

