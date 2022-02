Yaco Eskenazi en el día de su debut en 'Esto es Guerra'. | Fuente: Facebook | Yaco Eskenazi

Luego del abrupto final de "Esto es Habacilar", se confirmó el regreso a las pantallas de "Esto es Guerra", el reality que celebrará su décimo aniversario con una edición especial el próximo lunes 21 de febrero.

La noticia ya había sido adelanta por Johanna San Miguel durante la despedida del nuevo formato de "Habacilar", donde compartió la conducción junto a Roger Del Águila. Todo parece indicar que la exintegrante de "Pataclaun", regresará como conductora.

Sin embargo, hasta el momento aún no se conoce quien sería la dupla de San Miguel, teniendo en cuenta que Mathías Brivio, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller dejaron la conducción de este tipo de programas para ser parte de otros proyectos televisivos en otros canales.

VUELVEN LOS GUERREROS HISTÓRICOS

Con motivo de cumplir una década en el aire, se ha confirmado el regreso de algunos 'guerreros históricos' al programa. En la lista, encabezada por Yaco Eskenazi, aparecen Jazmín Pinedo, Sully Saénz, Gino Pesaressi, Carol Reali 'Cachaza' y Natalie Vértiz.

En un video promocional, se puede observar a los primeros integrantes del reality revisando varios sobres y debatiendo la posibilidad de convocar a otros compañeros para que se unan a esta nueva temporada, mencionando a Rosángela Espinoza, Bruno Agostini, Patricio Parodi, Nicola Porcella, entre otros.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS NUEVOS JALES DE ESTO ES GUERRA?

Aunque no hay nada confirmado, el programa "En boca de todos", barajó algunos nombres de los nuevos rostros que serían parte de la nueva temporada de "Esto es Guerra". Muchos han ocupado recientemente las primeras planas de las noticias del entretenimiento y la farándula.

Entre los posibles convocados estarían las hermanas Alessia y Arianna Rovegno, Mafer Neyra, quien estuvo en "Combate" por una corta temporada". Otros personajes mencionados fueron la actriz Merly Morello, Alexia Barnechea y Melissa Lobatón, hija menor de Melissa Klug, quien aparentemente acaba de poner fin a su relación con el futbolista, Ítalo Valcárcel.

Cabe recordar que "Esto es Guerra" también realizó un casting para elegir a nuevos guerreros. Algunos históricos se preocuparon por el anuncio por temor a ser reemplazados, pero otros se mostraron felices de que esta oportunidad se presente a los seguidores del reality.

