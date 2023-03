Mathías Brivio estuvo a cargo de la conducción de 'Esto es Guerra' durante ocho años. | Fuente: Instagram / Mathías Brivio

Uno de los picos en la carrera de Mathías Brivio fue sin duda ser uno de los conductores de 'Esto es Guerra'. Durante ocho años, compartió la presentación del reality juvenil con Johanna San Miguel y María Pía Copello. Y también con Gian Piero Díaz, aunque como reveló hace poco, el ingreso del expresentador de 'Combate' lo cogió de sorpresa.

"Cuando entra Gian Piero no sabía que iba a entrar al programa", desveló en conversación en 'La Linares', programa de YouTube conducido por Verónica Linares. "Yo me enteré al aire, literalmente en vivo, que Gian Piero era el reemplazante. Los que me vieron me vieron desencajado. No sabían lo que estaba pasando. Pero más se desencajó Renzo Schuller que yo", agregó.

Tras su salida de 'Esto es Guerra', como se recuerda, fue Gian Piero Díaz quien terminó quedándose al frente del programa. Más adelante, lo reemplazó Renzo Schuller, quien hoy comparte la conducción con Johanna San Miguel. Mathías Brivio recordó que se marchó del espacio de América Televisión para "simplemente respirar". "Sentía que había llegado a un techo tanto emocional como familiar", afirmó.

A tres años de su salida del reality, Brivio admitió que ni se arrepiente de "haber estado" en el proyecto ni tampoco de haberse marchado. "Es parte de la historia de la televisión y de mi carrera, estoy súper agradecido", subrayó.

Mathías Brivio: ¿Por qué se fue de "Esto es Guerra"?

Con el tiempo, Mathías Brivio volvió a la conducción de otros programas. El primero al que ingresó, tras su salida de 'Esto es Guerra', fue 'La máscara', que se realizó sin público en vivo debido a la pandemia. Luego se desempeñó como copresentadora en 'Contigo en casa' y 'Yo Soy', y como conductor principal en 'Más vale tarde', 'Perú tiene talento' y 'Arriba mi gente'.

¿Por qué se marchó del reality juvenil? En su momento, Brivio declaró que se debió al hecho de que quería pasar más tiempo con su familia, ya que el espacio televisivo le impedía compartir momentos con su pequeña hija.





“Mi hija tenía 3 años cuando empecé el programa y ahora tiene 10. Yo no sé qué es hacer tareas con ellas”, sostuvo el conductor de televisión. “Quiero ahora darme un tiempito, un descanso de la televisión, de un programa diario, sumamente desgastante; pero estoy muy agradecido”, agregó.

Asimismo, el también periodista aclaró que no renunció a 'Esto es Guerra', sino que decidió no renovar su contrato, el cual venció el 31 de diciembre del 2019. Mathías Brivio aprovechó el momento para agradecer al equipo de producción, Mariana Ramírez del Villar y Peter Fajardo.

