Luego de que Elías Montalvo, uno de los competidores de más reciente ingreso, sufriera un accidente en un reto de altura en “Esto es Guerra”, los competidores dedicaron parte del programa para enviarle mensajes de aliento.

Una de ellas fue Melissa Loza quien en medio de su mensaje contó “haber superado cosas muy fuertes”. Tras dedicar ese mensaje, Loza comenzó a llorar y fue Tepha, su hermana menor y con la que estaba distanciada hacía seis años, quien la consoló. Así, ambas se reconciliaron frente a las cámaras después de mucho tiempo de estar alejadas.

Tomado la palabra en el micrófono, Tepha Loza contó que había esperado muchísimo tiempo poder abrazar a su hermana, ya que “no sabía como acercarme”.

“De todo corazón, te amo con mi vida. No sabía como acercarme a ti. La vida me puso aquí por algo. De corazón, te lo digo Melissa, que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces. Siempre te he admirado. Mereces un perdón, lo digo con muchas fuerzas a Dios. Tengo dos sobrinas hermosas, una que quiero tener en mis brazos”, dijo Tepha.

¿POR QUÉ SE ALEJARON MELISSA Y TEPHA LOZA?

Melissa Loza fue la primera de las hermanas en ser famosa dentro de la farándula local. Luego, tras su paso por “Esto es Guerra”, su fama de chica reality la llevó a ser una de las favoritas del público. En 2015, Tepha Loza, su hermana menor, también hacía lo propio en el programa “Combate”, en el que participó durante años, antes de su ingreso al reality de América TV.

Es en ese tiempo en que Tepha Loza dejó entrever que su hermana mayor, Melissa, salió y coqueteó con su novio de ese entonces Freddy Ghilardi.

“El hecho de dudar de mi hermana es fuerte. Tú sabes que Melissa es bien coqueta. Vengo con esta duda tan fuerte, es porque muchas personas han estado ahí, han llegado a comentar que es fuerte el bailecito que se metió la hermana de la Loza con su ‘flaco’ (en mención de Ghilardi) porque todos sabes que estoy con ese chico hace tiempo”, dijo Tepha en el programa de Magaly Medina.

La respuesta de Melissa Loza no se dejó esperar y publicó en su red social un mensaje, afirmando que “no entiendo cómo una hermana puede tratar de destruir a otra hermana siendo de la misma sangre. No entiendo, pero hay un Dios que todo lo ve”. Desde ese momento, ambas hermanas estuvieron distanciadas.

