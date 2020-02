Renzo Schuller confesó que sí hubo una conversación inicial para volver a conducir "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram

Renzo Schuller habló sobre las negociaciones con la producción de "Esto es Guerra" para regresar a conducir el programa. El presentador de televisión manifestó que sí se dio una conversación inicial para que volviera a formar parte del reality de América TV.

“Sí, hubo un acercamiento, se conversó, pero por distintos motivos no se concretó. Había otras cosas y se complicaba. Siempre hubo respeto en todos lados, pero no se dio, yo tenía un contrato de palabra —con GV— y no podía romper eso”, dijo Schuller a Ojo. “Lamentablemente no se podía por varios motivos... Ahorita acabo la temporada de teatro y estoy con otros proyectos personales, entonces por tiempos sería bien complicado”.

Por otro lado, el exconductor consideró la posibilidad de volver a “Esto es Guerra”, después que anunciara su salida de la producción el año pasado. No obstante, el actor de teatro dijo que estos momentos sería imposible volver a la conducción del reality juvenil.

“Igual uno nunca descarta porque en algún momento de repente se da. Prefiero nunca decir nunca, porque no se sabe qué puede pasar en el camino, pero ahorita para mí sería imposible”, agregó Renzo Schuller.

JAZMIN PINEDO EN LA CONDUCCIÓN

Entre los rumores de que nuevos conductores ingresarían al programa, Renzo Schuller aclaró que, por el momento, no podría regresar a “Esto es Guerra”. Por lo tanto, la dupla del programa se quedaría con Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo en la conducción, tal como fue anunciado en el inicio del período 2020.

La ex chica reality forma parte de la conducción en “Esto es Guerra”, donde compartirá set con su expareja Gino Assereto, quien regresó como uno de los participantes del popular programa. Asimismo, Pinedo confirmó su salida oficial de “Mujeres al mando”, de Latina, y que volvería a su primera casa televisiva con una nueva faceta como presentadora del reality.