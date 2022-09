Ethel Pozo y sus primeras imágenes disfrutando de su luna de miel con Julián Alexander | Fuente: Instagram

Ethel Pozo y Julián Alexander están lejos del Perú disfrutando de sus primeros días como esposos. La hija de Gisela Valcárcel compartió las primeras imágenes de su luna de miel en las playas de Curazao, pese a que en un primer momento no tenían planeado un viaje post boda.

"En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con Dome (su hija) de 15 años, luego me fui por el vestido (de boda a Barcelona) y tú sabes... Papá Armando (el productor de América Hoy) dijo que no había vacaciones", contó días atrás la conductora de América Hoy.

En las imágenes se puede ver cómo la pareja realiza diferentes actividades en un paisaje tropical. Natación, paseos en yate y brindis frente al mar, fueron algunos de los momentos captados que Ethel y Julián decidieron compartir con sus de seguidores en Instagram.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron el 10 de septiembre en Pachacámac, y gran parte de sus invitados compartió su emoción en las redes sociales con distintas imágenes de la boda que tuvo a varias figuras de la farándula. Al igual que ahora, Ethel compartió las postales oficiales de su matrimonio.

Ethel Pozo y Julián Alexander: las primeras imágenes de su luna de miel | Fuente: Instagram

Ethel Pozo disfruta de su luna de miel en los tropicales paisajes de Curazao. | Fuente: Instagram

Postales oficiales del matrimonio

A un día de haberse casado con el productor Julián Alexander, la conductora Ethel Pozo compartió en su cuenta de Instagram dos fotografías oficiales del evento que la unió en el altar con su pareja.

En una publicación, donde puede verse a Ethel Pozo abrazando a su ahora esposo, Julián Alexander, la conductora escribió al inicio de la descripción: "Comparto con ustedes la felicidad que sentimos hoy al dar inicio a nuestra nueva familia".

"Estamos llenos de amor y sobre todo de agradecimiento a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Por fin, marido y mujer", concluyó.

Las imágenes de Ethel Pozo salen a la luz luego de que el pasado 9 de septiembre indicara en un comunicado que no daría declaraciones durante su matrimonio por respeto a "la privacidad de quienes asistirán a su boda", que en su mayoría "no son personajes públicos".

La conductora Gisela Valcárcel dedicó un mensaje a su única hija con la esperanza de verla feliz en esta trascendental etapa de su vida.

"Ethel, hijita mía, mi pequeña, te amo... aunque sé que estás nerviosa sé también bien que este momento lo soñaste. Como le dije a Julián, ustedes son personas magníficas y es hermoso que se hayan encontrado. ¡Que Dios los bendiga y tengan presente que, si él está con ustedes, nada les faltará!", dijo la conductora de La Gran Estrella.

La dedicatoria estuvo acompañada por un video con un collage de fotografías de la pareja. En la leyenda, Gisela Valcárcel también resaltó que le desea lo mejor a su hija y su futuro esposo.

"¡Para ti y para él, mi amor siempre! ¿Ya sabes que estoy llorando, no? Y estoy segura que tú también y es que en eso nos parecemos, somos muy emotivas. Ahora, a vivir hijita cómo te dije el día que naciste... sé feliz", finalizó la figura de América TV.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.