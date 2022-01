Ethel Pozo, conductora de televisión, se comprometió el 2021 con su novio Julián Alexander. | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

Diez meses es el tiempo que la conductora de televisión Ethel Pozo lleva de relación sentimental con el productor Julián Alexander. Sin embargo, para ella es como si tuvieran años juntos, un hecho que parece reflejarse tras comprometerse en julio de 2021.

¿Cómo fue su primer encuentro? Según detalló la presentadora de "América Hoy", ocurrió en plena pandemia, razón por la que su ahora novio le pidió entonces que pasaran por pruebas de descarte de la COVID-19.

"Cuando Julián me dice para vernos, porque no nos conocíamos, yo le dije '¿y el COVID?'. Él pensó: 'ah, no quiere salir', pero entonces me propuso hacernos nuestras pruebas moleculares y recién ahí, con el resultado negativo, pudimos reunirnos en un restaurante con mil protocolos de bioseguridad", dijo Ethel Pozo en entrevista con el diario Trome.

¿Boda televisada?



Ante el anuncio de su compromiso con Julián Alexander, una pregunta recurrente para Ethel Pozo es: ¿para cuándo el matrimonio? Y aunque no ha dado una fecha exacta, esta vez la conductora de "América Hoy" señaló: "Nos casamos a fin de año".

"Hemos tomado tiempo, porque queremos que esté nuestra familia", añadió.

Asimismo, indicó que el matrimonio se realizará en Lima. Al ser consultada si su boda se televisará como lo hizo su madre Gisela Valcárcel en los años noventa, Pozo respondió: "No tenemos problemas en compartir, porque estamos acostumbrados a las redes sociales, a la TV, no nos molesta".

¿Qué opina Gisela Valcárcel sobre Julián Alexander?

En cuanto a la opinión que tiene Gisela Valcárcel sobre su prometido, Ethel Pozo afirmó que ambos se llevan "súper bien". "Estas cosas vienen de Dios, nada se ha forzado, todo encajó perfecto", dijo.

Incluso, la también productora relató que cuando le contó a su madre lo de su compromiso, ella le dijo: "Yo sabía que era el hombre de tu vida". "Y no se sorprendió, porque cuando lo vio por primera vez sintió una buena vibra", manifestó.



Como se recuerda, Julián Alexander se desempeña como director de Del Barrio Producciones. Luego de proponerle matrimonio durante un viaje a la Isla Mujeres, en Cancún (México), le dedicó un mensaje a su futura esposa desde sus redes sociales.

"Desde que te conocí supe que quería pasar el resto de mis días a tu lado Ethel Pozo”, escribió Julián Alexander Mujica en su cuenta de Instagram. “Gracias por darme esta hermosa familia a la que prometo cuidar con todas mis fuerzas”, agregó.

