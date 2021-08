Gisela Valcárcel se pronunció sobre el prometido de su hija Ethel Pozo. | Fuente: Instagram

La conductora de televisión Ethel Pozo se comprometió con el productor Julián Alexander el pasado mes de julio. Hecho que recibió el inmediato respaldo de su madre Gisela Valcárcel, quien, no obstante, reconoció que conoce poco al prometido de su hija.

Durante una reciente emisión del programa "América Espectáculos", la popular 'Señito aceptó que todavía no ha podido tratar a profundidad al novio de Ethel Pozo; sin embargo, se mostró contenta por la pareja que conforma junto a su única hija.

"Es una persona de primera, no lo he tratado mucho, pero por lo poco que he visto de él es de primera y me encanta", sostuvo Gisela Valcárcel, luego de afirmar que le gusta compartir la felicidad de sus seres más queridos.

"Ella [Ethel Pozo] está muy feliz y cuando ves a los tuyos, no solo a tus hijos... a tu hermano, a tu cuñado feliz, tú también eres feliz. Así que estoy súper feliz", señaló la conductora de "Reinas del Show".

Ethel Pozo anuncia su compromiso

La conductora de televisión Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el productor Julián Alexander Mujica el domingo 25 de julio, a través de su cuenta de Instagram.

La pareja compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en la que aparecen abrazados disfrutando de una de las playas de Cancún y en la que la presentadora aparece con un gran anillo.

“Y dijimos si”, escribió Ethel Pozo en su reciente publicación. “No puedo con la emoción. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita”, agregó.

“Creo en el amor, siempre creí en él pero Dios sabe cuánto le pedí que llegue a mi vida un hombre que nos ame a las 3, porque desde que ellas llegaron a mi mundo (sus hijas) son mi razón de ser y a veces les confieso, pensaba que eso era solo un sueño, pero seguía orando y soñando con algún día encontrarlo”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia: Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.