Ethel Pozo y Melissa Paredes fueron compañeras en el programa "América Hoy". | Fuente: Composición (Instagram)

Fueron compañeras en 'América Hoy', pero a la fecha están distanciadas. Así lo aseguró la conductora Ethel Pozo al describir la relación que hoy mantiene con Melissa Paredes, junto a quien compartió el set del programa matinal durante más de dos años.

"Su vida cambió muchísimo. Para mí es otra persona, ya no comparto nada con ella, siempre voy a decir que conocí a una persona con la que compartí mi día a día, que ingresó a mi familia y yo a la suya, pero fue una Melissa que ya no existe", dijo al diario Trome.



En contra de la infidelidad

Según la hija de Gisela Valcárcel, ella y su pareja no apoyarían jamás una infidelidad, algo de lo que se le acusó a Melissa Paredes luego de ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

"Julián y yo nos quedamos sorprendidos. Lo que diga hoy lo respeto, pero no lo comparto, una infidelidad no se puede apoyar. Janet [Barboza] hizo las preguntas que el público quería", mencionó Ethel Pozo.

La conductora había dado señales deste distanciamiento con Melissa Paredes unas semanas atrás, cuando dijo: "Ya no nos frecuentamos, pero sí guardo muy bonitos momentos del 2021, los cuatro juntos con nuestros hijos, en familia, en parrillas en mi casa y en la suya".

Melissa Paredes no volverá a 'América Hoy'

Por otro lado, en entrevista con El Popular, Ethel Pozo descartó el retorno de Melissa Paredes a la conducción de 'América Hoy'. Confirmó, sin embargo, que el set del programa tendrá un nuevo integrante, aunque no quiso revelar su nombre.

"Es una mujer, una conductora y es muy distinta a nosotros. Espero que sea una buena compañera, un lindo ser humano, es que voy a compartir un camerino con ella", señaló la presentadora de televisión.

Asimismo, se mantuvo en reserva de comentar la relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda. "No quisiera comentar sobre eso. Como lo digo, no comparto sus decisiones. Que sea feliz, ella es adulta, los demás somos espectadores", afirmó.

Ethel Pozo se casa a fin de año

Asimismo, Ethel Pozo aseguró que a fin de año contraerá nupcias con su pareja Julián Alexander, a quien conoció precisamente a través de Melissa Paredes. "Estoy viendo lo del vestido de novia, lo de la reunión", detalló.

"Es una segunda oportunidad de la vida, uno llega más madura, más preparada, más en calma. Me caso en el Perú y no puedo decir si me caso de blanco", agregó.

Como se recuerda, Ethel Pozo y su novio se comprometieron en julio de 2021. Ambos compartieron la noticia a través de sus redes sociales. "Te aceptamos con todo nuestro corazón Julián, gracias por hacernos tan felices todos los días desde que entraste a nuestras vidas", dijo entonces la conductora.

