Ethel Pozo habla sobre su compromiso con Julián Alexander: “Le deseo mi felicidad a cualquier mujer”

Ethel Pozo regresó al set de “América Hoy” luego de anunciar su compromiso con el director de televisión Julián Alexander Mujica. Visiblemente emocionada, la conductora se animó a contar detalles del momento en el que dijo el “Sí, acepto”.

La hija de Gisela Valcárcel contó que hace más de una semana viajó a Cancún para asistir a la boda de una persona cercana en el que sucedió algo inesperado: La novia le entregó su bouquet.

“Ha sido un viaje soñado. Hemos ido a un matrimonio, hemos estado rodeados de amor”, contó Ethel Pozo. “Cuando Laura me lo ha dado (el bouquet), me he emocionado muchísimo (...) pero la tradición dice que tienes un año para que te pidan (en matrimonio)”, contó.

Por ello, la conductora comentó que en ningún momento esperó recibir un anillo de compromiso durante ese viaje pero Julián Alexander la sorprendió unos días después.

“Lo he compartido en mis redes sociales y le deseo la felicidad que estoy pasando a cualquier mujer que, como yo, que siempre ha soñado y se ha ilusionado con el amor”, mencionó con lágrimas en los ojos.

“Las mujeres estamos completas pero siempre uno anhela tener un compañero. Un amor lindo”, explicó conmovida a sus compañeras Janet Barboza y Melissa Paredes.

Julián Alexander dedica mensaje a Ethel Pozo

El director de Del Barrio Producciones, Julián Alexander Mujica, le dedicó unas palabras a la conductora de televisión en una publicación en su cuenta de Instagram.

Este mensaje fue publicado junto a una serie de fotografías en la que se ve a la pareja disfrutando de su viaje a la Isla Mujeres en Cancún, México, junto a las hijas de la conductora de televisión, y mostrando el anillo de compromiso.

“Desde que te conocí supe que quería pasar el resto de mis días a tu lado Ethel Pozo”, escribió Julián Alexander Mujica en su cuenta de Instagram. “Gracias por darme esta hermosa familia a la que prometo cuidar con todas mis fuerzas”, agregó.

