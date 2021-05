Ethel Pozo contó detalles de su nueva relación sentimental. | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

La conductora de televisión Ethel Pozo vive un nuevo romance, esta vez con el productor de televisión Julián Alexander, hermano de la conocida productora Michelle Alexander. Así lo confirmó la presentadora a inicios de mayo desde sus redes sociales.

Pero ¿cómo tomó su familia esta nueva relación sentimental? De acuerdo con la conductora de "América Hoy", su madre, Gisela Valcárcel, "toda la vida ha respetado" sus decisiones. "Las mamás siempren quieren ver a sus hijos felices, y mi madre si me ve tranquila y feliz, ella lo está", comentó al diario Ojo.

"Eso siempre le digo a mis hijas, que cuandro crezca y se enamoren, lo hagan de un compañero de vida que les sume", añadió Ethel Pozo, quien también se refirió a la forma en que sus dos hijas reaccionaron tras enterarse de su nueva pareja.

"Yo me preocupo muchísimo de cómo están, cómo se sienten, lo ideal es que tus hijos tomen este cambio de relación en tu vida de forma pausada, bonita, no forzada, todo está muy bien por ahora con mis niñas. Recalcó siempre que ellas están por encima de todo", apuntó.

Ethel Pozo también afirmó que ella no es de exponer demasiado su relación, razón por la cual mantiene a control lo que muestra. "Yo no voy a exponer la intimidad de mis hijas, mi pareja, a mí me gusta influenciar a la gente para bien con mensajes, con cosas positivas, reflexiones sobre coyuntura", dijo.

Desde su cuenta de Instagram, Ethel Pozo confirmó el pasado 6 de mayo que tiene una nueva relación sentimental. | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

Se toma la relación con calma

Sobre el futuro de su relación con Julián Alexander, Ethel Pozo aseveró que se toma todo con calma. De sus "dos o tres relaciones" que ha tenido hasta la fecha, la conductora se considera "una persona que siempre" ha tomado "las cosas en serio".

"Mi prioridad siempre van a ser mis hijas y su estabilidad emocional, entonces, cualquier compromiso tiene que ser bien pensado. No voy a negar que uno siempre formar una familia a futuro y poder tener un compromiso con una persona, pero todo será pasito a paso", afirmó la hija de Gisela Valcárcel.

De ahí que Ethel Pozo asegure que "no hay razón para apresurarse". El motivo, sin embargo, por el que quiso hacer público su romance se debe a que es una "experiencia de vida" que quiso compartir con "cualquier mamá joven que me esté mirando, quizá piense que nunca va a llegar la persona indicada".

"Muchas señores me escribieron luego y me dijeron: 'No puedo creer que me vea reflejada en tu experiencia'. Si lo que conté sirvió para ayudar a varias mujeres, siento que valió la pena mi confesión", manifestó la presentadora.

