El pasado 7 de mayo, se confirmó el fallecimiento de la hermana de Gisela Valcárcel y tía de Ethel Pozo. | Fuente: Instagram

Ethel Pozo celebra su cumpleaños número 40, pero la pérdida familiar todavía está presente. El pasado 7 de mayo, la conductora de televisión confirmó el fallecimiento de su tía Martha a través de sus redes sociales, y en esta fecha especial, vuelve a recordar a la hermana de Gisela Valcárcel.

“Vengo un poco sensible desde ayer porque es el primer año que la paso sin mi tía, una de las personas que más amaba en la vida porque cuando mi mami hacía 'Aló, Gisela', quince años seguidos, quien me cuidaba en casa, quien me bañaba, quien me peinaba, era mi tía Martha”, expresó en América Hoy a siete meses de la partida de Martha.

“Es el primer año que no va a estar conmigo, y las personas que han perdido a alguien tan querido saben lo que estoy sintiendo, pero, sin duda, sé que tenemos que seguir”, indicó Pozo en su espacio televisivo y agregó: “Este año aprendí que somos muy de paso, que en cualquier momento la vida se nos va, que es frágil, y que tenemos que celebrar y valorar cada día”.

UN CUMPLEAÑOS CON SUS HIJAS

Según contó Ethel Pozo en el programa que conduce junto a Renzo Schuller y Janet Barboza, sus hijas Doménica y Luana le dieron el primer saludo del día. Asimismo, destacó que este es uno de los pocos cumpleaños que celebra junto a ellas, y se mostró agradecida por estar en casa para este día.

“Hoy amanecí y mis hijas entraron, a las seis y cuarto, a saludarme con una tortita, con globos, y, de verdad, le agradecí a la vida por ellas, porque les decía, he celebrado muchos quince de diciembre sin ellas, pero, verlas ahora, que estén conmigo el día de mi cumpleaños, es solo motivo de agradecimiento”, confesó la presentadora.

