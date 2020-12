La hija de Gisela Valcárcel recordó a su fallecida tía. | Fuente: Instagram

Ethel Pozo recuerda a su fallecida tía Martha. En un mensaje por Navidad durante un contexto muy complicado por la pandemia, la conductora de “América Hoy” no puedo evitar recordar a su familiar, quien perdió la vida hace unos meses. Según refirió en su programa, esta celebración es distinta para muchos.

“No quiero dejar de desearles una Feliz navidad a todas las personas que nos están viendo. Esta Navidad es distinta para muchas personas que quizás este año perdimos a un ser querido, en mi caso mi tía”, se quebró al hablar nuevamente de la hermana de Gisela Valcárcel. “Pero siempre le digo a mis hijas que tenemos que seguir sonriendo, porque la vida es un regalo”.

En ese sentido, Pozo pidió que no se olvide la verdadera razón por la que se dan estas fechas festivas y dedicó unas palabras a sus televidentes: “El día de hoy nace el niño Jesús que es el motivo por el cual celebramos Navidad… A sacar la alegría que está en el corazón y vivir cada día con amor”.

LAS FECHAS ESPECIALES SIN ELLA

El pasado 15 de diciembre, la presentadora Ethel Pozo cumplió 40 años y también recordó la falta que le hace su tía Martha en momentos tan importantes de su vida como recibir un año más de vida. En esta ocasión, solo estuvo en compañía de sus dos hijas y su madre Gisela Valcárcel.

“Vengo un poco sensible desde ayer porque es el primer año que la paso sin mi tía, una de las personas que más amaba en la vida porque cuando mi mami hacía 'Aló, Gisela', quince años seguidos, quien me cuidaba en casa, quien me bañaba, quien me peinaba, era mi tía Martha”, dijo a siete meses de su partida.

A comienzos de mayo, Ethel Pozo comunicó el fallecimiento de su tía Martha desde sus redes sociales. “Te amamos tía Martha. Dome, Lua y yo no te olvidaremos jamás. Hasta siempre”, escribió en una emotiva publicación en la que adjuntaba fotografías de su familia.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.