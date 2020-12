Gisela Valcárcel le dedicó un saludo de cumpleaños a Ethel Pozo a través de redes sociales. | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

El 15 de septiembre, Ethel Pozo celebró sus 40 años. Una fecha especial que su madre Gisela Valcárcel aprovechó para enviarle un emotivo mensaje cumpleañero a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de televisión compartió imágenes del ayer y hoy junto a su hija en una publicación que se ganó más de 20 mil ‘me gusta’ de sus seguidores.

“He cogido tu mano desde un 15 de diciembre a las 9 a.m.”, escribió en la leyenda. “Cuando llegaste al mundo y transformaste todo. ¡Caminar contigo es una bendición! Hemos creado lazos como solo se pueden crear entre madres e hijos, lazos que son como un cordón umbilical eterno”, agregó.

Asimismo, la popular ‘Señito’ agradeció a su hija “por todo”. “Eres un regalo y has alegrado y alegras nuestras vidas… Que Dios te guíe siempre, solo así se alcanza la paz, esa que no todos pueden comprender, pero que te deseo cada día… Te amo… ¡Feliz día, Pozito!”, concluyó.

EN RECUERDO DE SU TÍA MARTHA

Ethel Pozo festejó su cumpleaños número 40, pero la pérdida familiar todavía está presente. El pasado 7 de mayo, la conductora de televisión confirmó el fallecimiento de su tía Martha a través de sus redes sociales, y durante esta fecha especial, volvió a recordar a la hermana de Gisela Valcárcel.

“Vengo un poco sensible desde ayer porque es el primer año que la paso sin mi tía, una de las personas que más amaba en la vida porque cuando mi mami hacía 'Aló, Gisela', quince años seguidos, quien me cuidaba en casa, quien me bañaba, quien me peinaba, era mi tía Martha”, expresó en América Hoy a siete meses de la partida de Martha.

“Es el primer año que no va a estar conmigo, y las personas que han perdido a alguien tan querido saben lo que estoy sintiendo, pero, sin duda, sé que tenemos que seguir”, indicó Pozo en su espacio televisivo y agregó: “Este año aprendí que somos muy de paso, que en cualquier momento la vida se nos va, que es frágil, y que tenemos que celebrar y valorar cada día”.