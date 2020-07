Ethel Pozo recordó cuando Augusto Polo Campos se ofreció a ayudar a su madre Gisela Valcárcel, durante su infancia.

Ethel Pozo se quebró hasta las lágrimas al recordar un evento de su infancia, en medio de una conversación con Flor Polo, hija de Augusto Polo Campos y Susy Díaz. Según contó la conductora de televisión, su madre Gisela Valcárcel no tenía la condición económica para comprar leche, y el cantautor peruano se ofreció a ayudar.

Durante un enlace con el programa América Hoy, la conocida ‘Florcita’ recordó a su fallecido padre a puertas de las Fiestas Patrias. Ella se mostró orgullosa de todo lo que hizo su padre en vida, y Ethel Pozo no pudo evitar recordar un momento que marcó su vida ante los difíciles momentos que atravesó su madre.

“Florcita, tú sabes que yo no conocí tanto como mi mamá conoció a tu papá, pero me emociona porque sí sabes la anécdota de que cuando mi mamá no tenía nada, era muy pobre. Un día no tenía para comprar leche y tu papá la vio, mi mamá era muy joven, y le dijo: ‘¿Qué pasa hija?’”, reveló sobre la ayuda de Augusto Polo Campos para Gisela Valcárcel.

La presentadora, con un nudo en la garganta, contó que el cantante de música criolla ofreció a Valcárcel comprarle unos tarros de leche para que pudiera alimentar a su pequeña hija en ese entonces.

“Mi mamá le contó que tenía una bebé y que no tenía como alimentarla y tu papi fue y le compró un six pack de leche y le regaló”, comentó Ethel Pozo en comunicación con Flor Polo. “Así lo hizo tu papá, en este caso con mi mamá quien, en su momento, no tenía y seguramente lo habrá hecho con muchas personas. Además de un gran compositor, fue una gran persona”.

SU HERENCIA MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

En ese sentido, la hija de Polo Campos aseguró que ha dejado una herencia de bondad en su familia. A los 85 años, el músico peruano murió el 17 de enero del 2018, dejando más que solo un legado en la música, apunta ella.

“Es por eso que todos (los hijos de Augusto Polo Campos) hemos salido bondadosos, cariñosos y nos gusta ayudar a quien más lo necesita. (…) Siempre me hablaba cosas lindas de tu madre, me dijo ‘la voy a apoyar’, porque es una mujer tan maravillosa”, dijo Flor Polo.