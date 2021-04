Ethel Pozo saludó el regreso de Gisela Valcárcel a la conducción de "El gran show". | Fuente: Instagram

“El gran show” regresará con Gisela Valcárcel, así se anunció a través la señal de su casa televisiva y redes sociales de la presentadora. En la más reciente emisión de “América Hoy”, su hija Ethel Pozo no pudo ocultar su emoción de verla nuevamente en la pantalla chica tras una larga espera por la pandemia.

“Lo que todo el Perú quería, tras un año de para [espera], mi madre. Todos los sábados estará nuevamente”, aseguró la conductora del programa matutino. “Por fin, vuelve, no estábamos completos los sábados, los sábados no eran los mismos, no sé con qué vuelve, con baile, con canto”.

En esa misma línea, Ethel Pozo aseguró que un programa como “El gran show” ha cambiado la vida de muchas personas de gran talento, debido a que muestran lo mejor de sí en competencias emitidas cada semana. “Les cambia la vida a muchos talentos peruanos, cada vez que alguien pisa esa pista de baile, su vida cambia”, agregó.

El gran retorno de Gisela Valcárcel

Ayer 5 de marzo, América TV presentó un video promocional de “El gran show”, donde se escuchan las palabras finales de la conductora Gisela Valcárcel durante el último programa de “El artista del año” en el 2019. “Nos despedimos, hasta la próxima, que Dios los bendiga”, dijo en ese entonces.

El clip también fue compartido desde la cuenta oficial en Instagram de la popular ‘Señito’, quien lo acompañó con un mensaje: “Mi corazón está agradecido”. Entre los comentarios de sus seguidores, resaltan comentarios de apoyo y emoción por ver su pronto retorno a la televisión peruana.

Además de su hija Ethel Pozo, colegas de Gisela Valcárcel aplaudieron esta gran noticia. “Qué emoción, Gisela, ¡se te extraña demasiado!”, escribió Melissa Paredes. Mientras que otros nombres del espectáculo como Daniela Darcourt, Denisse Dibós, Dorita Orbegoso, Rossana Fernández-Maldonado, Natalia Salas, entre otros, también manifestaron su alegría.

