“No tiene cura”: Eva Ayllón revela que padece de depresión crónica desde los años 90

La reconocida cantante criolla Eva Ayllón reveló que padece de depresión crónica, un diagnóstico que recibió en los años 90. Ayllón relató que ha estado bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico durante varios años, lo que le ha permitido sobrellevar su condición.

“Yo fui diagnosticada con depresión crónica y hasta hace un par de años, a mí me tenían que ayudar (cuando me levantaba) porque me moría. Es horrible”, expresó al recordar sus momentos más difíciles.

La artista explicó que su problema de salud mental está relacionado con una condición cardíaca: sufre de desfibrilación, arritmia y taquicardia, lo cual le genera episodios de angustia. “Mi corazón quiere seguir bailando y estoy medicada, pero cuando me pasa, ahí entra mi angustia”, señaló en Tampoco Tampoco Podcast.

A pesar de que la depresión no tiene cura, Eva Ayllón aseguró que ha aprendido a manejarla y no permitir que controle su vida. “Trato de no darle cabida, porque tú mismo te provocas eso y la mente lo agranda”, comentó. Además, reconoció que durante años confundió sus síntomas con tristeza, hasta que le indicaron que se trataba de una “depresión enmascarada”.

Finalmente, destacó su fortaleza para enfrentar la enfermedad y continuar con su carrera artística. “Dije que tenía que seguir en mis proyectos y ahí está. Cuando quiere venir le cierro la puerta”, concluyó.

Eva Ayllón cuenta por qué se distanció de su hijo

Eva Ayllón se animó a revelar detalles sobre la tensa relación que mantiene con su hijo menor, Francisco García, quien en mayo contrajo matrimonio en Chincha sin contar con la presencia de su madre.

"No fui invitada para entregarlo. A mí solamente me llegó una invitación vía WhatsApp, con una foto, diciéndome que podía llegar —obviamente yo sola—. Hace mucho tiempo yo no ando sola por las calles, y menos para viajar hasta Chincha. Además, estuve trabajando, como siempre", comentó la cantante en una entrevista que concedio al pódcast de Magaly Medina.

El distanciamiento de su hijo, según cuenta, se hizo más evidente en septiembre del año pasado, coincidiendo con la demanda que Franciso interpuso contra Natalia Málaga, amiga y colaboradora de la artista.

"Yo no he querido salir a favor ni en contra de ninguno, porque los dos son adultos y son mis afectos, pero ese es problema de ellos. Lo que necesito es que mi hijo entienda el daño emocional que me ha causado. Todo puede mejorarse cuando él empiece por pedir disculpas, porque, de todas maneras, lo que ha hecho me ha afectado a mí", argumentó la cantante.