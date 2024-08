Eva Ayllón se pronunció sobre el lío legal entre su hijo y Natalia Málaga: "A los dos los amo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Farándula Francisco Ayllón

Tras conocerse la denuncia de Francisco Ayllón contra la exvoleibolista Natalia Málaga por supuestamente haber rayado su vehículo, la cantante y madre del denunciante, Eva Ayllón, finalmente se pronunció sobre la controversia mediática.

En su regreso al Perú después de una gira por Europa, la cantante criolla fue entrevistada en el programa Sábado con Andrés, donde fue consultada sobre el caso.

"Son dos personas que quiero mucho, que trabajan conmigo de la mano: Natalia viendo mis asuntos y Francisco es mi ingeniero de sonido. A los dos los amo. Este problema no tiene nada que ver conmigo, ya ellos son mayores de edad y deben saber cómo lidian sus asuntos", comentó la intérprete.

Ante la pregunta de si llegó influir en la decisión de su hijo en tomar acciones legales, Eva Ayllón respondió: "Francisco tiene 33 años y él sabe decidir lo que tiene que hacer, no necesita mi permiso para nada".

¿Qué ocurrió entre el hijo de Eva Ayllón y Natalia Málaga?

Si bien la denuncia de Francisco García Ayllón contra Natalia Málaga fue en marzo de este año, recién se hizo conocida hace unas semanas. De acuerdo con el ingeniero de sonido, la exvoleibolista causó daños a su camioneta por lo que la acusó por delitos contra el patrimonio.

Como se recuerda, hace poco se difundieron videos de la deportista rayando, aparentemente, el vehículo de Francisco. El podcast Puro Floro, que conducen los reporteros John Tirado y Gianfranco Pérez, ex 'urracos' de Magaly Medina, tuvieron acceso al caso policial.

Después de que todo se hiciera público, el hijo de la artista dio su versión en el programa En Escena, de RPP, donde negó que haya filtrado el video y, luego, aseguró que había hablado con Málaga, pero sin llegar a una solución.

"Lo primero que hice fue mandarle el video de evidencia a la persona que causó los daños y pensé que ahí podía quedar. A cambio, recibí una amenaza, un chantaje, no contra de mi vida, pero sí que podía filtrar algunas fotos que no sé qué podría ser. Pienso que quizá puedan ser privados. No creo que justifique sus actos. Es más un chantaje, tampoco fue una amenaza de que 'Te voy a pegar' o 'Te voy a matar'", dijo Francisco García Ayllón.

"Una vez que se dio eso y mostrándole a mi madre (Eva Ayllón), me dijo que proceda como yo lo vea necesario. Gestioné una denuncia y la hemos tenido que hacer mi novia (Jessica Zegarra) y yo, porque los carros afectados están a nombre de cada uno", agregó.