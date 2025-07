Eva Ayllón revela por qué se distanció de su hijo y quién estaría detrás de la denuncia contra Natalia Málaga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Eva Ayllón se animó a revelar detalles sobre la difícil relación que mantiene con su hijo menor, Francisco García, quien en mayo contrajo matrimonio en Chincha, pero sin contar con la presencia de su madre.



"No fui invitada para entregarlo. A mí solamente me llegó una invitación vía WhatsApp, con una foto, diciéndome que podía llegar —obviamente yo sola—. Hace mucho tiempo yo no ando sola por las calles, y menos para viajar hasta Chincha. Además, estuve trabajando, como siempre", comentó la cantante en una entrevista que concedio al pódcast de Magaly Medina.



El distanciamiento de su hijo, según cuenta, se hizo más evidente en septiembre del año pasado, coincidiendo con la demanda que Franciso interpuso contra Natalia Málaga, amiga y colaboradora de la artista.

"Yo no he querido salir a favor ni en contra de ninguno, porque los dos son adultos y son mis afectos, pero ese es problema de ellos. Lo que necesito es que mi hijo entienda el daño emocional que me ha causado. Todo puede mejorarse cuando él empiece por pedir disculpas, porque, de todas maneras, lo que ha hecho me ha afectado a mí", argumentó la cantante.

¿Qué pasó con el hijo de Eva Ayllón y Natalia Málaga?



Como se recuerda, Francisco Ayllón denunció a Natalia Málaga por, presuntamente, haberle rayado el automóvil en la cochera de la artista criolla, esto fue el detonante para el distanciamiento entre Eva y su hijo.

"Él [Francisco] ha cometido muchas infidencias, cosa que a mí me decepciona porque sabe perfectamente el tipo de mujer que soy, el tipo de artista que soy y lo que represento; lo mucho que yo me cuido siempre ante mi público, ante los niños, ante los adolescentes, ante la juventud que me sigue", dijo la artista, luego de revelar que su hijo le había anticipado su intención de presentar la denuncia.

"Se supone que él [Francisco] tenía que pensar exactamente cómo iba a mover sus piezas y qué pieza iba a caer y qué pieza no caía. Él me ha metido en sus problemas y eso es lo que yo no le disculpo", agregó, señalando que no era necesario hablar con Natalia Málaga para calmar las tensiones. "Natalia es una trabajadora mía. Mi hijo se aleja de mí porque, obviamente, no iba a vivir con 'el enemigo', mi hijo se ha transformado en mi enemigo".

Sobre los posibles motivos detrás del cambio de actitud de su hijo, la artista no descarta que haya sido por celos.

"Bueno, yo tengo amigas que me cuidan. A mí no me cuidan mis hijos, no me cuida mi familia. Me cuidan mis amigas; me cuida Natalia, me cuida Denise Loyola, una chica con la que trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces, si se trata de celos por ellas, yo lo lamento mucho", comentó.

Eva Ayllón afirma que el padre de su hijo Francisco está detrás de la denuncia contra Natalia Málaga



Durante la entrevista, Eva Ayllón recordó que Francisco es fruto de una relación tormentosa con el compositor 'Paco' García, quien, según reveló, no lo quiso reconocer cuando estuvo embarazada.

"La relación con él fue muy mala; ni siquiera la quiero recordar. Mis relaciones son muy largas, y yo les pongo mucha paciencia y esperanza, cosa que, en este caso, me falló totalmente. Me embarazo, pero este señor no lo creía y esperó 21 años para recién conocer a su hijo. No lo quiso reconocer; siempre decía que quería un ADN. Me pidió que no lo tuviera, pero yo hablé con mis padres, hablé con mi conciencia, con Dios, y tuve a mi hijo, ya separada de él. Ahora ya tiene la afiliación; ya está reconocido", sostuvo.

También mencionó que la boda de su hijo fue financiada por su padre y que ella no estuvo al tanto de eso ni de sus encuentros previos.



"Hasta donde supe, después de reconocerlo, le hizo un regalo; una computadora, una Mac, y luego se desapareció nuevamente. Ya no sé en qué momento se volvieron a juntar, hasta que le organizó la boda. No sabía absolutamente nada, hasta que me llegó esa invitación por WhatsApp -como te digo-, una invitación muy informal y muy desagradable", contó.



De hecho, la cantante sostiene que 'Paco' García estaría detrás de la denuncia de su hijo Francisco contra Natalia Málaga: "Él ['Paco' García] está detrás de todo, porque mi hijo no tiene la condición económica como para pagar abogados".

Consultada sobre si aún existe una posibilidad de reconciliación, Eva Ayllón dijo: "No, ahora ya no tiene solución. Lo único que me importa es lo que mi hijo tiene que hacer: pedirme disculpas".

