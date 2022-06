Linda Caba es la vocalista de "Explosión de Iquitos" que hizo conocido el éxito 'No sé'. | Fuente: Instagram

Linda Caba, vocalista de “Explosión de Iquitos”, se defendió de un fan que intentó besarla en el escenario. La agrupación se presentó el último 26 de junio en Pucallpa y la cantante tiene como costumbre pararse en la escalera para tomarse fotos con las personas.

Sin embargo, un hombre traía un collar con un dije de guitarra y la artista se lo quiso recibir con la mano, pero le pidió a uno de sus compañeros que lo ayudara a ponérselo en el cuello. En ese momento, el joven la agarra con fuerza, le voltea la cabeza e intenta besarla.

Linda Caba compartió este momento en su cuenta de Instagram y pidió a sus seguidores que identifiquen al sujeto: “Me siento avergonzada y violentada y sobre todo hay mucha gente que se está tomando esto como una divertida actitud”, escribió en la publicación.

“No quiero que esto quede como si nada hubiera pasado y que cualquier persona crea que puede hacer lo mismo y que sea normal, no solo conmigo, puede pasarle a cualquier otra mujer”, agregó la vocalista de “Explosión de Iquitos”.

“Fácil ese tipo es un violador y no me quiero imaginar que cosas haría a una mujer o a una niña si la tuviera sola en un descampado”, finalizó Linda Caba.

"No sé", el éxito musical de "Explosión de Iquitos"

"Explosión de Iquitos" estrenó el videoclip oficial de “No sé”, la canción que se ha viralizado con éxito a nivel nacional en plataformas como TikTok por su característica coreografía y ritmo amazónico. El pasado domingo 18 de abril a las 4:00 p.m. se publicó el clip oficial del tema en YouTube.

En esta exitosa versión participan diferentes personalidades del internet como la youtuber ‘La Uchulú’ y el ‘Ingeniero bailarín’, de TikTok, ambos usuarios popularizaron el ritmo que ahora suena y se baila en todo el Perú.

“Con el baile, se relajan los músculos y los trabajadores captan mejor las inducciones de seguridad. Además con estas coreografías, la gente se ríe y se motiva, y eso es un factor muy importante en la salud mental y eso influye de manera positiva para que la producción sea más óptima”, dijo el ‘Ingeniero bailarín’ al diario Trome.

Además, Melody, la cantante española que se hizo mundialmente conocida con “El baile del gorila”, también es la responsable del éxito “No sé”, que ahora está versionado en cumbia gracias a “Explosión de Iquitos”.

Desde el otro lado del mundo, la artista envió un caluroso saludo a los peruanos y a sus colegas a quienes felicitó por hacer algo nuevo con su canción:

“Soy la cantante Melody y quiero mandar este saludo para mis compañeros del grupo ‘Explosión de Iquitos’ en Perú”, comienza diciendo su mensaje. “Sé que han hecho una versión de ‘No sé’ y que les va superbién, así que a seguir cantando”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.