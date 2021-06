Melody muestra sus ensayos con "Explosión de Iquitos" a pocos días se realizar su concierto virtual en la selva. | Fuente: Composición

Melody ya llegó al Perú y rápidamente enrumbó a la selva para formar parte del concierto virtual que se realizará este domingo 20 de junio junto a "Explosión de Iquitos" para celebrar el Día del padre y la Fiesta de San Juan.

Sin embargo, esta fecha también coincide con el vigésimo aniversario de carrera artística de la cantante española por lo que el show de cuatro horas será mucho más grande. Al llegar a Iquitos, la artista se unió a Linda Caba, vocalista del grupo peruano, para ensayar.

En sus redes sociales se ve cómo están trabajando en los ensayos y fue la integrante de “Explosión de Iquitos” quien le agradeció el gesto de venir al Perú para compartir el escenario con la banda.

“Para nosotros, es un sueño que estés aquí porque al momento de escribirte jamás creíamos que nos ibas a responder. Gracias por estar aquí en nombre de todos mis compañeros. ¡Eres maravillosa!”, se le escucha decir a Linda Caba.

Al escuchar el mensaje, Melody se mostró conmovida y asegura que esta es una nueva oportunidad para dar alegría al público que ha vivido un año complicado por la pandemia:

“Quiero dar las gracias porque después de un año en el que hemos vivido muchos momentos y yo personalmente he pasado cosas duras, he perdido gente que quiero muchísimo, decidí venir a Perú porque me encanta el arte, eso me da energía, me da oxígeno para seguir adelante”, sostuvo.

"Es una versión maravillosa"

Melody, la cantante española que se hizo mundialmente conocida con “El baile del gorila”, también es la responsable del éxito “No sé”, que ahora está versionado en cumbia gracias a “Explosión de Iquitos”.

La artista envió un caluroso saludo a los peruanos y a sus colegas a quienes felicitó por hacer algo nuevo con su canción:

“Soy la cantante Melody y quiero mandar este saludo para mis compañeros del grupo ‘Explosión de Iquitos’ en Perú”, comienza diciendo su mensaje. “Sé que han hecho una versión de ‘No sé’ y que les va superbién, así que a seguir cantando”, concluyó.

Por otro lado, la española celebró que este tema se grabó en el 2003 como parte de “T.Q.M”, su trabajo discográfico. “A toda la gente de Perú, a seguir disfrutando de la música, del arte, y de esta canción tan bonita que yo saqué hace algunos años y que mis compañeros han hecho una versión maravillosa. ¡Que la disfrutes!”, agregó.

