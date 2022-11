La modelo y el ex Ádammo se conocieron en el canal 2 y ya llevan años de relación. | Fuente: Instagram

Ezio Oliva celebró su cumpleaños junto a su familia, sin embargo, terminó por sorprender a Karen Schwarz al pedirle nuevamente matrimonio, pero esta vez, se casarán por religioso. Con el pretexto de mostrarle un postre que había preparado, el cantante le entregó el anillo a la madre de sus dos hijas.

“Mi sueño hecho realidad, casarme por religioso con mis hijas presentes️. Siempre tuvimos claro que nos casaríamos solo por civil pero nuestras hijas despertaron esas ganas de dar el siguiente paso, ante Dios”, escribió la conductora de televisión.

Asimismo, la presentadora reveló que en ese matrimonio “Antonia y Cayetana serán las protagonistas” ya que “vivirán la boda religiosa de papá y mamá”. En el 2020, ya habían anunciado que iba a contraer nupcias cuando pasara la crisis de la pandemia. “Me preguntan si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que sí les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, expresó en ese entonces.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz contrajeron una boda simbólica mientras estaban de viaje en Punta Cana. Cuando regresaron al Perú, se casaron por civil y en el 2023, lo harán por religioso.

Karen Schwarz: "Estoy enamorada hasta los huesos"

Con dos pequeñas hijas, el matrimonio de Karen Schwarz y Ezio Oliva luce como uno de los más sólidos en la farándula nacional. Pero antes de conocer a su actual pareja, la conductora de 'Yo Soy' no tenía razones para creer en el amor.

Así lo confesó ella misma en su cuenta de Instagram, con más de 3 millones de seguidores, donde compartió una fotografía junto a su esposo y, también, una reflexión acerca de la búsqueda de su media mitad.

"Cuando la posibilidad de enamorarme no existía para mí, porque así yo lo decidí después de 2 años de haber estado sola, apareció esa lucha interna de no querer sentir nada por nadie", explicó Karen Schwarz en su publicación.

Sin embargo, al encontrarse con Ezio Oliva, las cosas cambiaron para ella. "Acá me ven, enamorada hasta los huesos después de ocho años y con dos angelitos hermosos", indicó. Según la presentadora, "el amor no se busca ni se elige a dedo, llega cuando tiene que llegar".

"Y aquí estoy entregada a la construcción de nuevos sueños con mi familia", concluyó Karen Schwarz. Ella y Ezio Oliva contrajeron matrimonio civil en octubre de 2015.

