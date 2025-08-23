Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

El traje de ‘Spider-Man 2’, usado por Tobey Maguire, será subastado por hasta 200 000 dólares

En Spider-Man 2, la película encuentra a Peter Parker (Maguire) luchando por manejar tanto su vida personal como sus deberes como superhéroe.
En Spider-Man 2, la película encuentra a Peter Parker (Maguire) luchando por manejar tanto su vida personal como sus deberes como superhéroe. | Fuente: Marvel
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Confeccionado en spandex y ajustado al actor británico, la prenda es considerada una de las más valiosas del universo Marvel en cine.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En 2002, el actor británico Tobey Maguire se puso el icónico traje rojo y azul en la película dirigida por Sam Raimi, iniciando una trilogía que se convirtió en un clásico del cine de superhéroes. 

Ahora, ese legendario atuendo será subastado por la casa Propstore Auction el próximo 4 de septiembre, con un precio inicial de 50 000 dólares, aunque se espera que alcance entre 100 000 y 200 000 dólares. 

El traje, diseñado por FrontLine Designs bajo la supervisión de James Acheson, es considerado uno de los objetos más valiosos vinculados al universo del Hombre Araña. Según la casa de subastas, se trata de una pieza que incorpora las mejoras introducidas en Spider-Man 2, como un tono azul más oscuro, una silueta muscular más estilizada, lentes oculares reducidos y un emblema en el pecho de mayor tamaño. 

La prenda está confeccionada en spandex elástico de una sola pieza, con botas integradas y cremalleras discretas en los costados y la espalda. En su interior lleva una marca con la anotación “3.S”, que la vincula directamente a la producción de Spider-Man 3. Además, conserva la etiqueta original con el nombre de Tobey Maguire y algunos ajustes de vestuario realizados por el desgaste del tiempo. 

Para la subasta, el traje será exhibido en un maniquí a medida que reproduce la complexión del actor, con el fin de resaltar la autenticidad y atractivo de la pieza.

¿Qué otros objetos serán subastados?

Aparte del traje de Spider-Man, conoce qué otros productos también serán subastados:

  • CTU Badge de Jack Bauer – 24 (2001-2010) → $3,000 - $6,000 
  • “Hand of God” Revolver de Ben Wade (no disparo) – 3:10 to Yuma (2007) → $10,000 - $20,000 
  • Guion de producción + Star Child casting + ephemera de producción – 2010: The Year We Make Contact (1984) → $2,000 - $4,000 
  • Traje espacial de Max Brailovsky con chest box (screen-matched) – 2010: The Year We Make Contact (1984) → $2,000 - $4,000 
  • Póster del dormitorio de Alex (screen-matched) – A Clockwork Orange (1971) → $10,000 - $20,000 
  • Camisa floral y vestuario de Ace Ventura (screen-matched) – Ace Ventura: When Nature Calls (1995) → $7,500 - $15,000 
  • Detonator Sequence Bolt de la Nostromo – Alien (1979) → $6,000 - $12,000 
  • Auto Doc Rotary Bone Saw de Ash (screen-matched) – Alien (1979) → $8,000 - $16,000 
  • RXF-M5 EVA Pistol a escala pequeña con holster – Alien (1979) → $8,000 - $16,000 
  • Archivo de más de 250 planos y blueprints de sets – Alien (1979) → $10,000 - $20,000 
  • Narcissus Emergency Spacesuit (réplica con luz) – Alien (1979) → $8,000 - $16,000 
  • Wall Panel del Museo H.R. Giger – H.R. Giger (1940-2014) → $4,000 - $8,000 
  • Ilustración pintada a mano de la Nostromo por John R. Mullaney (2014) – Alien (1979) → $10,000 - $20,000 
  • Ilustración pintada a mano de “The Betty” por John R. Mullaney – Alien Resurrection (1997) → $5,000 - $10,000 
  • Ilustración pintada a mano de “Serenity” por John R. Mullaney (2008) – Firefly (2002-2003)/Serenity (2005) → $8,000 - $16,000 
  • Ilustración pintada a mano “Hangar Duels” por John R. Mullaney – Star Wars: Attack of the Clones (2002) → $5,000 - $10,000 
  • M41A Pulse Rifle con shroud de Alien3 (hero prop) – Aliens (1986)/Alien³ (1992) → $60,000 - $120,000 
  • Armadura USCM de Private Crowe con ropa (screen-matched) – Aliens (1986) → $40,000 - $80,000 
  • Set de USCM Webbing (correaje) – Aliens (1986) → $3,000 - $6,000 
  • Knife y funda de Corporal Hicks – Aliens (1986) → $10,000 - $20,000 
  • Xenomorph Queen tamaño real (réplica de moldes originales) – Aliens (1986) → $15,000 - $30,000 
  • Power Loader Cockpit completo con luz (screen-matched) – DirecTV Aliens Commercial (2007) → $8,000 - $16,000 

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Spider-Man Tobey Maguire

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA