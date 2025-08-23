El traje de ‘Spider-Man 2’, usado por Tobey Maguire, será subastado por hasta 200 000 dólares

Confeccionado en spandex y ajustado al actor británico, la prenda es considerada una de las más valiosas del universo Marvel en cine.

En 2002, el actor británico Tobey Maguire se puso el icónico traje rojo y azul en la película dirigida por Sam Raimi, iniciando una trilogía que se convirtió en un clásico del cine de superhéroes.

Ahora, ese legendario atuendo será subastado por la casa Propstore Auction el próximo 4 de septiembre, con un precio inicial de 50 000 dólares, aunque se espera que alcance entre 100 000 y 200 000 dólares.

El traje, diseñado por FrontLine Designs bajo la supervisión de James Acheson, es considerado uno de los objetos más valiosos vinculados al universo del Hombre Araña. Según la casa de subastas, se trata de una pieza que incorpora las mejoras introducidas en Spider-Man 2, como un tono azul más oscuro, una silueta muscular más estilizada, lentes oculares reducidos y un emblema en el pecho de mayor tamaño.

La prenda está confeccionada en spandex elástico de una sola pieza, con botas integradas y cremalleras discretas en los costados y la espalda. En su interior lleva una marca con la anotación “3.S”, que la vincula directamente a la producción de Spider-Man 3. Además, conserva la etiqueta original con el nombre de Tobey Maguire y algunos ajustes de vestuario realizados por el desgaste del tiempo.

Para la subasta, el traje será exhibido en un maniquí a medida que reproduce la complexión del actor, con el fin de resaltar la autenticidad y atractivo de la pieza.

¿Qué otros objetos serán subastados?

Aparte del traje de Spider-Man, conoce qué otros productos también serán subastados:

CTU Badge de Jack Bauer – 24 (2001-2010) → $3,000 - $6,000

“Hand of God” Revolver de Ben Wade (no disparo) – 3:10 to Yuma (2007) → $10,000 - $20,000

Guion de producción + Star Child casting + ephemera de producción – 2010: The Year We Make Contact (1984) → $2,000 - $4,000

Traje espacial de Max Brailovsky con chest box (screen-matched) – 2010: The Year We Make Contact (1984) → $2,000 - $4,000

Póster del dormitorio de Alex (screen-matched) – A Clockwork Orange (1971) → $10,000 - $20,000

Camisa floral y vestuario de Ace Ventura (screen-matched) – Ace Ventura: When Nature Calls (1995) → $7,500 - $15,000

Detonator Sequence Bolt de la Nostromo – Alien (1979) → $6,000 - $12,000

Auto Doc Rotary Bone Saw de Ash (screen-matched) – Alien (1979) → $8,000 - $16,000

RXF-M5 EVA Pistol a escala pequeña con holster – Alien (1979) → $8,000 - $16,000

Archivo de más de 250 planos y blueprints de sets – Alien (1979) → $10,000 - $20,000

Narcissus Emergency Spacesuit (réplica con luz) – Alien (1979) → $8,000 - $16,000

Wall Panel del Museo H.R. Giger – H.R. Giger (1940-2014) → $4,000 - $8,000

Ilustración pintada a mano de la Nostromo por John R. Mullaney (2014) – Alien (1979) → $10,000 - $20,000

Ilustración pintada a mano de “The Betty” por John R. Mullaney – Alien Resurrection (1997) → $5,000 - $10,000

Ilustración pintada a mano de “Serenity” por John R. Mullaney (2008) – Firefly (2002-2003)/Serenity (2005) → $8,000 - $16,000

Ilustración pintada a mano “Hangar Duels” por John R. Mullaney – Star Wars: Attack of the Clones (2002) → $5,000 - $10,000

M41A Pulse Rifle con shroud de Alien3 (hero prop) – Aliens (1986)/Alien³ (1992) → $60,000 - $120,000

Armadura USCM de Private Crowe con ropa (screen-matched) – Aliens (1986) → $40,000 - $80,000

Set de USCM Webbing (correaje) – Aliens (1986) → $3,000 - $6,000

Knife y funda de Corporal Hicks – Aliens (1986) → $10,000 - $20,000

Xenomorph Queen tamaño real (réplica de moldes originales) – Aliens (1986) → $15,000 - $30,000

Power Loader Cockpit completo con luz (screen-matched) – DirecTV Aliens Commercial (2007) → $8,000 - $16,000