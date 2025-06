“¿Cómo puede quedarse callada?”: Farid Ode cuestiona a Mariella Zanetti por no defender a su hija tras presunto maltrato

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Farid Ode reveló públicamente un chat con su hija Gamille, en el que la joven dijo haber sido víctima de maltrato verbal por parte de Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti. "Me estuvo insultando y mi mamá no hace nada", fue el mensaje que Ode recibió de su hija.

La conversación, según contó, lo motivó a alzar la voz contra la actriz, a quien acusa de no haber actuado ante lo ocurrido.

"¿Qué hacía Mariella en ese momento? Yo, como padre, no entiendo cómo puede quedarse callada. Siempre he respetado su labor como madre, pero ahora… me sorprende", manifestó.

Según dijo, el incidente se originó cuando Gamille llegó del trabajo y descubrió que Blondet había usado su shampoo personal, lo que desencadenó una discusión entre ambos.

También mostró un video grabado por la joven, en el que Javier Blondet la llama "mocosa malcriada". A pesar de esta evidencia, Ode dijo que Mariella minimizó la situación. "Dice que fue por un shampoo… ¡Dios mío! ¿De qué estamos hablando?", declaró.

Farid Ode le ofreció a su hija irse a vivir con él

Farid asegura que no es la primera vez que su hija sufre este tipo de maltrato. Según relata, Gamille ha pasado situaciones similares durante años de convivencia con la pareja de Mariella Zanetti. "Le rompió su patineta, le revisaba sus cosas, le negaba el wifi para estudiar. ¿Qué adulto actúa así con una joven?", cuestionó.

Según contó, fue una llamada en la que su hija le contó llorando lo que estaba viviendo. "Papá, este señor me está tratando mal, me está insultando, me está amenazando", narró. "Era la primera vez que la escuchaba llorar así. Me partió el alma".

El empresario contó que le ofreció a su hija irse a vivir con él, pero ella decidió quedarse en casa de su madre por el cariño que le tiene a su hermano menor y porque necesita ahorrar.



"Le he dicho que se venga conmigo, que aquí tiene su casa. Pero ella quiere ahorrar, trabajar y quedarse cerca de su hermanito. No le es fácil irse", indicó.

"Esto no tiene nada que ver con celos o venganza. Es el dolor de un padre que escucha a su hija llorar y siente que no puede hacer nada, porque la madre no actúa", agregó.

¿Qué dijo Mariella Zanetti sobre el pleito entre su esposo y Farid Ode?

Mariella Zanetti declaró que en su hogar "reina la armonía" y calificó lo ocurrido como "una tontería" provocada por un tema menor.

"Todo se salió de control. Pero el otro (Farid Ode), en lugar de hablar conmigo y preguntarme, como es lo correcto, vino de frente a armar su show y hacer un escándalo en la puerta de mi casa", comentó Zanetti en diálogo con Amor y fuego.

En ese sentido, la conductora de televisión negó que su esposo, Javier Blondet haya maltratado a Gamille.

"Ella ya es una adulta y en mi casa hay normas de convivencia. Ella se puede sentir frustrada, hasta se puede engreír con el papá, pero eso no da derecho a venir y armar todo un escándalo en la puerta de mi casa", sostuvo.

Por otro lado, a través de un comunicado en sus redes sociales, Gamille Ode expresó su pesar por la exposición mediática del conflicto familiar. Además, defendió a su madre de las críticas que le llovieron tras el pleito callejero que protagonizaron Farid Ode y Javier Blondet.

“Me parece injusto que la estén tildando de ‘mala madre", comentó la joven.

Gamille también pidió respeto a su vida privada y anunció que se tomará un descanso de las redes sociales mientras la situación se calma. "No estoy cerrando mis redes. Solo necesito alejarme un tiempo", señaló.

Mariella Zanetti revela que ya tuvo discusiones con su hija Gamille

Para Mariella Zanetti, la reacción de Farid Ode fue demasiado exagerada hasta violenta pues mencionó que el padre de su hija “casi mata” a su esposo con un fierro que usó para golpearle en la pierna.

“Ha sacado un fierro y casi lo mata. Javier está con la pierna mal, con el brazo hinchado. Cuando no hay inteligencia emocional suceden estas cosas. Él ha tenido que consolar un rato a su hija, hablar conmigo, yo contarle la situación y listo”, expresó.

De igual manera, la tercera ganadora de El gran chef famosos recriminó al empresario cevichero por su reacción. "Él se equivocó de persona. Él piensa que puede venir y maltratar y agarrar a piedrazos a todo el mundo”, agregó.

Zanetti también recordó que ya tuvo discusiones con Gamille. “Siempre hay desacuerdos y diferencias. Son 22 años que he criado a esa niña y nunca he permitido que nadie le falte el respeto, la toque, o la maltrate como el señor Farid sale a decir”, dijo.

Incluso criticó a Farid Ode por no estar presente en gran parte de la adolescencia de su hija Gamille. "Él es papá recién hace cinco años desde que ella comenzó la universidad y la ve solo los domingos. Pregúntenle a Farid, cuántas veces se paró afuera de una fiesta a esperarla cuando era adolescente. ¡Nunca! ¿Saben quién lo hacía? Javier", concluyó.

