Mariella Zanetti es la ganadora de la tercera temporada de 'El gran chef famosos'

¡Tenemos ganador! La tercera temporada de El gran chef famosos llegó a su fin y Mariella Zanetti se llevó la olla de oro. Sin embargo, antes de nombrar al ganador, los participantes tuvieron que hacer tres platos.

La entrada fue tartar de carne con huevo poché de codorniz; el plato de fondo, paiche con aire de sachaculantro sobre majado de yuca al ají amarillo y chalaquita de cocona: y para el postre, sopa fría de sabayón con ñoquis crocantes de camotes y quenelle de crema a la mantequilla.

Para saber cuál sería el ganador de El gran chef famosos, el jurado dio un puntaje para cada plato, la persona que obtuvo más puntos, resultó vencedor. Mientras Mariella Zanetti y Armando Machuca cocinaban, Sirena Ortiz, Rocky Belmonte, Josi Martínez, Leslie Stewart, 'La Herbolaria', el 'Loco' Wagner, Fátima Aguilar y Milene Vásquez los visitaron en el set para darle ánimos.

Tras alzar el trofeo de la olla de oro, Zanetti se mostró conmovida y dejó un mensaje: "Queiro agradecer a mi familia y están pendientes de todos. Este trofeo lo comparto con mi amigo Machuca. Mi familia en Estados Unidos me escribía y me daban aliento. Gracias a todo el equipo, son geniales, y al jurado maravilloso, no me cansaré de decir que son unos capos. Mi Peláez, te voy a extrañar", dijo entre lágrimas.

¿Quiénes son los participantes de El gran chef famosos 4?

Falta poco para el estreno de la cuarta temporada de El gran chef famosos, nuevamente bajo la conducción de José Peláez y la experiencia gastronómica de los tres integrantes del jurado: Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

Después de varios días de intriga, la producción presentó de manera oficial a los 12 famosos que participarán en los nuevos episodios del programa.

En la lista figuran: la modelo Tilsa Lozano, el conductor Checho Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola; ellos fueron los primeros famosos en ser revelados.

Christian Ysla, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Giancarlo Granda son los otros famosos que aceptaron el reto de ingresar a una cocina profesional.

A este grupo de figuras del medio se suma la participación de Mónica Zevallos, quien regresa a la televisión después de muchos años fuera de los reflectores.

¿Cuándo y a qué hora empieza?

Luego de tres exitosas temporadas, la cuarta edición de El gran chef famosos llegará este lunes 9 de octubre desde las 8:00 p. m. y los sábados a las 8:30 p. m. a través de la señal de Latina.