Pamela López manda demoledores mensajes contra "hombres que abandonan a sus hijos"

Pamela López compartió diversos mensajes en sus redes sociales arremetiendo contra “los padres que abandonan a sus hijos”. La empresaria de 37 años difundió los posts en su cuenta de Instagram este jueves resaltando en rol de las madres solteras que se encargan de sus hijos sin la presencia del progenitor.

“La madre no tiene la responsabilidad de generar el vínculo entre el padre y su hijo, eso es tarea de él”, se lee en un primer mensaje compartido por López. “Manipulación es culparte a ti porque él dejó de visitar a sus hijos (…) Un padre jamás permitiría que la madre de sus hijos pase por precariedad económica, eso solo hace un narcisista para hacerle daño”, expresó otro post.

Seguidamente, la también animadora compartió otros mensajes considerando que los hombres que no cumplen con sus hijos deberían enfrentar “todo el peso de la ley”. Una reflexión que sería dirigida a Christian Cueva, padre de sus tres menores hijos.

“Un hombre que abandona a sus hijos y no cumple con su obligación económica, no merece llamarse padre, merecer todo el peso de la ley”, sostiene. Por otro lado, López recalcó que no importa si un padre “se tatúa o sube fotos” de sus hijos si este no cumple con “una pensión justa” para ellos.

“¿Tatuarse el nombre de los hijos? Sí. ¿Subir fotos de ellos a redes sociales? Sí. ¿Creerse el mejor papá por verlo unas horas al mes? Sí. ¿Dar una pensión justa y digna? No”, manifiesta otro mensaje compartido por ella.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela López: “No conoces realmente al padre de tus hijos hasta que te separas”

Pamela López también mandó otros mensajes que serían dirigidos a sus críticos que la cuestionan por afirmar que mantiene una supuesta dependencia económica de Christian Cueva.

“A mí nadie me tuvo que decir cuánto gastar en mis hijos, mis hijos no tienen tarifa, tienen madre”, exclama otro posteo. “No conoces realmente al padre de tus hijos hasta que te separas (…) Detrás de cada progenitor que desaparece y vuelve cuando quiere, hay una madre sosteniéndolo todo”, describe otro mensaje.

Por otro lado, la actual pareja del cantante Paul Michael compartió otros mensajes cuestionando a los hombres que critican a las madres de sus hijos. “Estoy seguro de que ninguna madre soltera sufre por una miserable pensión, el dolor viene por no entender cómo siendo sus propios hijos puede ser tan miserables y egoístas".

"Muchos padres dicen que los gastos de sus hijos son desproporcionados o están inflados, cuando en realidad participan tan poco de la vida de sus hijos que realmente ni siquiera conocen sus necesidades”, se sustenta en otra publicación.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López acusó a Pamela Franco de tomar fotos a sus hijos

Pamela López acusó a Pamela Franco de tomarle fotografías a sus hijos dentro del aeropuerto y de asustarlos a consecuencia de ello.

Por medio de mensajes, compartidos por América Hoy, López confirmó que se encontró con la actual pareja de Christian Cueva en la zona de control del aeropuerto y que pudo reconocerla “por su nariz”.

“Esa desubicada. Sin ningún escrúpulo comenzó por tomarnos fotos en la zona de control de equipaje. Yo cuando la vi, trató de disimular y se volteó, pero como yo estaba atendiendo a mis hijos dudé quien era”, comenzó diciendo la empresaria de 37 años.

“Luego levanté la cabeza porque tenía dudas, pero su nariz la delató y pude reconocer que era ella (Pamela Franco) y con total desfachatez grababa, o tomaba fotos, a mis hijos y a mí. Evidentemente, su intención era mandarle esas fotos al padre de mis hijos”, comentó López.

En ese sentido, la empresaria de 37 años mencionó que sus hijos fueron quienes advirtieron de la presencia de Pamela Franco en el aeropuerto.

“Ellos apenas la vieron (la reconocieron). Saben perfectamente quién es y se pusieron nerviosos y me decían: ‘Mamá esa mujer nos está grabando’ y yo me quedé plantada mirándole fijamente. Ella optó por disimular (…) Grabar a menores es un delito, así sea en un lugar público. Fue horrible. Mi última hija se puso a llorar”, sostuvo López.

Pamela López lanza demoledores mensajes contra "hombres que abandonan a sus hijos".Fuente: Instagram (pamlopsol)

