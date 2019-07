Cassandra Sánchez y su mensaje dedicado a Deyvis Orosco por presentación de su libro en la FIL Lima 2019. | Fuente: Instagram

Después de ocho meses de trabajo, Deyvis Orosco lanzó su libro autobiográfico “Lo que fui, lo que soy” en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019). En este ejemplar, el líder del Grupo Néctar narra lo que tuvo que pasar para ser la persona que es hoy, con todo el esfuerzo y sacrificio que eso conlleva.

Luego de que el cantante de cumbia cumpliera con esta meta, su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid Newton usó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje. La modelo, además de expresarle lo orgullosa que está de él, dijo sentirse feliz por todo lo que ha logrado.

“Para el hombre que día a día construye un imperio cargado con un corazón indomable y las ganas latentes de comerse al mundo. Nunca sobra decirte que me siento muy orgullosa de ti; hace unos meses me contabas cómo querías que fuera tu libro y hoy es una realidad. Verte lograr todo lo que te propones me hace extremadamente feliz. ¡Felicitaciones de nuevo, mi amor!”, escribió la hija de Jessica Newton.

LA HISTORIA DEL HEREDERO DEL GRUPO NÉCTAR

A través de un video en Instagram Stories, el cantante de cumbia anunció la presentación de su libro, en el que cuenta desconocidos pasajes de su vida durante el inicio de su carrera musical.

“Por fin la espera terminó, ahora podré compartir con ustedes lo que estuve preparando mucho tiempo y lo hice con mucho cariño, Para mi es emocionante el haber trabajado esto en secreto. Pero a partir de ahora ya está disponible para todo el mundo… Hay quien solamente conoce lo que está fuera, lo que se ve, pero no saben todo lo que tuve que pasar para llegar a ser quien soy”, se le escucha decir al líder del Grupo Néctar.

Sin duda, el mes de julio ha estado lleno de sorpresas para los fanáticos de la cumbia peruana, porque Deyvis Orosco también estuvo en el Culturaymi (programa cultural de los Juegos Panamericanos 2019).

ENAMORADA DE DEYVIS

En distintas oprotunidades, Cassandra Sánchez de Lamadrid ha tenido palabras de elogio y amor para el cantante de cumbia. “Me encanta el tipo de hombre que es. Es seguro y tiene una convicción de sus sueños... sabe a dónde quiere llegar", dijo en su momento.

El lunes 10 de junio, en entrevista con RPP Noticias hija de Jessica Newton aseguró estar pasando “uno de los momentos más felices y bonitos de mi vida”. “Estoy muy enamorada”.