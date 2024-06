Fiorella Cayo tras ser detenida en presunto estado de ebriedad: "La justicia de Dios les llegará"

Días después de ser detenida por conducir en aparente estado de ebriedad, según informaron las autoridades, Fiorella Cayo recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje: “Siempre hay personas que manipulan información en función de sus objetivos". La actriz y cantante añadió: "La justicia de Dios siempre llegará".



En imágenes difundidas por América Noticias, se observó a Fiorella siendo detenida la noche del sábado 22 de junio mientras conducía para recoger a su hijo, según explicó. Posteriormente, el programa Amor y Fuego mostró el acta policial que indicaba que la actriz se habría negado a realizar la prueba de coordinación y equilibrio durante la detención.



“El arte existe para que la realidad no nos destruya, nos lleva a un mundo en el que podemos sentir mil emociones y ser libres para sentir sin juzgar y sin juzgarnos. Nunca opinemos si no sabemos ni los antes ni los porqués, y sobre todo si no tienes ni una idea de quién es y cómo es cada uno en la ecuación”, escribió en sus redes sociales.



Fiorella Cayo acompañó el mensaje con una foto suya mirando a la cámara sonriendo mientras sostiene su rostro con una de sus manos. Cerró su mensaje con la siguiente frase: “Siempre hay personas que manipulan información en función de sus objetivos, pero la justicia de Dios siempre llegará".

¿Por qué detuvieron a Fiorella Cayo?

Fiorella Cayo fue detenida la noche del sábado 22 de junio, por conducir en aparente estado de ebriedad. Antes de ser trasladada a la comisaría, la actriz y cantante se sometió a una prueba de alcoholemia en un policlínico de Surquillo, la cual resultó positiva, según el acta de intervención.

El informe policial señala que los agentes notaron "aliento alcohólico" en Fiorella, quien solicitó ir directamente a la comisaría. Los policías la llevaron a un policlínico en Surquillo para realizar el dosaje etílico, el cual arrojó un resultado positivo, de acuerdo con el citado documento. Posteriormente, fue trasladada a la comisaría de Miraflores, donde permaneció detenida por unas horas.

El lunes, Fiorella Cayo reapareció en redes sociales para compartir el siguiente mensaje: "Enfoquémonos en cosas positivas". “Sé que los lunes cuestan un montón, pero yo siempre me levanto con ganas de hacer cosas productivas. Así que enfoquémonos en eso, en cosas positivas, productivas y siempre ser lo que mejor podamos ser”, escribió en sus historias de Instagram.

El acta policial reveló que la actriz tenía 0.61 g/L de alcohol en la sangre, superando el límite legal de 0.50 g/L para conducir. En las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se puede escuchar a Fiorella decirle al policía: "Si yo voy a la comisaría y te compruebo que no estoy etílica, vas a tener un grave problema porque yo soy abogada".

