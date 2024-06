Renato Tapia anuncia su separación de su esposa Andrea Cordero tras nueve años de matrimonio

Se acabó el amor. Renato Tapia anunció el martes el fin de su matrimonio de nueve años y medio con Andrea Cordero, con quien tiene una hija. A través de sus redes sociales, el futbolista peruano confirmó que su relación había terminado "hace un tiempo", sin entrar en detalles, y solicitó respeto por su privacidad.



"Quiero hacer de conocimiento público que hace un tiempo mi relación ha terminado", escribió Tapia en una historia de Instagram. Continuó diciendo: "Al ser un tema complejo a nivel personal, no daré más declaraciones al respecto y pido que respeten la tranquilidad de los que me rodean. Les agradezco anticipadamente su comprensión".



Asimismo, el futbolista peruano Renato Tapia, quien decidió no acompañar a la Selección Peruana de Fútbol durante la Copa América 2024, aseguró que, aunque ya no es pareja de la bloguera Andrea Cordero, continuará trabajando "por el bienestar y crecimiento" de su hija en común de 8 años.

¿Cuándo empezaron los problemas entre Renato Tapia y Andrea Cordero?

El futbolista Renato Tapia y la bloguera Andrea Cordero se casaron hace nueve años y medio, cuando ella tenía 19 años y él 21. La pareja selló su amor el 28 de diciembre de 2014. Fruto de su relación, tienen una hija de ocho años, quien es la protagonista de la mayoría de publicaciones de Cordero.



En enero, Cordero publicó un video en sus redes sociales resumiendo su 2023, en el que destacó la notable ausencia de Tapia. "Porque, a pesar de todo, lo bueno siempre será más. Gracias a todos los que me aguantaron este año tan duro, a mi ladito, siempre cerquita del corazón", escribió.



Un día antes del anuncio del futbilista, Andrea compartió un mensaje enigmático en sus redes sociales: "Se lleva lo malo y lo negativo para dar paso a lo positivo, sin cargas ni ataduras", acompañado de una imagen de una fogata en la playa. En otra imagen se la ve junto a dos amigas mientras se escucha la canción Si antes te hubiera conocido, de Karol G.

Renato Tapia reconoció a su segundo hijo

A finales de enero, el programa de Magaly Medina presentó a Daniela Castro, quien afirmó ser madre de un hijo extramatrimonial de Renato Tapia. Según Daniela, el primo del futbolista, José Martín Alva Nuñoz, se había encargado del cuidado del niño durante todos estos años.



Tras las acusaciones, Renato emitió un extenso comunicado en sus redes sociales, en el que pidió disculpas públicas a su familia y afirmó haber cubierto las necesidades de su hijo desde que conoció su existencia.



Un mes después, Daniela aseguró que Renato seguía sin hacerse cargo económicamente del menor, por lo que le entabló una demanda de alimentos por 25 mil soles.



Finalmente, Tapia se acercó a la embajada de España para iniciar los trámites necesarios para que el menor tuviera su apellido. En junio de 2023, la abogada Claudia Zumaeta confirmó que Daniela Castro ganó el caso y que el jugador está cumpliendo con su rol.

