Fiorella Rodríguez rememoró los inicios de su trayectoria como actriz y presentadora de televisión. En entrevista con el programa A las 10 con Alan Diez, la exconductora de América Espectáculos reveló que el actor Aristóteles Picho fue el gestor de su andar en el mundo artístico.

Gracias a su trabajo como anfitriona, Fiorella Rodríguez había realizado una sesión fotográfica para la desparecida revista Gente; la publicación llegó a las manos del fallecido intérprete, quien decidió contactarse con ella para proponerle ser el nuevo rostro de la telenovela Los Unos y los Otros (1995).

"(Aristóteles) me dijo: 'Te acabo de ver en una revista y estamos buscando una actriz, un rostro nuevo que entre a Los Unos y los Otros, la telenovela está por acabar en unos tres meses y queremos que el protagonista se quede con un nuevo rostro'", contó la actriz en RPP Noticias.

Aunque no tenía experiencia en la actuación, Fiorella Rodríguez dijo que estaba dispuesta a aceptar el reto porque estaba segura de que el papel iba a quedarse con ella.

"Yo no sé si les gusté o estaban urgidos de personajes, pero pasé el casting, que en ese tiempo no era frente a una cámara, sino delante de un director, con Javier Echevarría. Tenía que escenificar la puesta en ese momento y me quedé, hasta el día de hoy", comentó.

Feliz con su nueva pareja

Fiorella Rodríguez estuvo en el programa con su novio español Iván Micol. Ambos se animaron a contar detalles del romance y cómo se inició a través de las redes sociales. Durante la entrevista, el novio de Fiorella terminó revelando que dejó su natal España para quedarse en Perú al lado de la artista.

"Teniendo en cuenta esta preciosura de mujer, cualquier locura es poca", dijo el veinteañero sobre su decisión de radicar y trabajar en Lima. "Actualmente me dedico al modelaje y marketing digital", agregó.

La también empresaria declaró que, si bien llevan una buena relación, la idea de convivir en su hogar todavía no está en sus planes, y por respeto a su hija, ha preferido vivir el romance en lugares distintos.

"Él está en su 'depa', en Miraflores y yo vivo con Mikella, en Surco, lo que hago es dividirme. Yo me embarco en una aventura hermosa con él, pero en tiempo real vamos dos meses juntos, por más que esté viviendo una situación hermosa; fríamente hablando, es una persona que entró a mi vida hace poco y yo no puedo invadir un espacio que comparto con una persona que quiero tanto", explicó.

Finalmente, Fiorella Rodríguez confirmó su regreso a la actuación. Este año lo cerrará con el estreno de una película, luego abrirá el 2023 con dos producciones más y algunas obras de teatro. Por otro lado, está evaluando su regreso a la conducción, pero con un programa a través de un canal de YouTube.

