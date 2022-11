Fiorella Rodríguez e Iván Micol confirmaron su relación sentimental en agosto pasado. | Fuente: Instagram / Fiorella Rodríguez

Todo empezó en el ciberespacio. La actriz Fiorella Rodríguez conoció a su actual pareja, el modelo español Iván Micol, por Instagram. Fue él quien empezó a seguirla en dicha red social y también quien comentaba sus publicaciones; ella, se limitaba a agradecerle, pues en aquel entonces todavía estaba saliendo de su última relación con Jean Pierre Díaz.

"Pero una vez que hice pública mi separación, comenzamos a conversar de manera más seguida", reveló la exconductora en entrevista con El Comercio. A partir de entonces, empezó a hablar con Micol —24 años menor que ella— a diario. "Un día Iván me pregunta si pensaba viajar a España y le respondo afirmativamente, porque desde hace tiempo tenía un ticket para Madrid", contó.

Natural de Murcia, el modelo iba a estar cinco horas en Madrid. De modo que esa fue la ciudad elegida para que ambos pudieran conocerse en persona. ¿Qué ocurrió entonces? "Fue muy lindo porque todo se dio con mucha confianza", detalló Fiorella Rodríguez. "Apenas nos vimos sonreímos, nos abrazamos, hubo las ganas de estar juntos", agregó.

Según Iván Micol, ese primer encuentro lo dejó anonadado. "Ver que era real, que era la mujer de las fotos, que de verdad existía, me dejó sin palabras, no supe qué decir, me quedé en silencio", recordó. Y Rodríguez agregó: "Apenas lo vi supe que había conocido a una persona increíble, nunca antes había sentido una conexión similar, con tanta complicidad y confianza".

Fiorella Rodríguez sobre Iván Micol: "Pensaba que estaba en base tres"

Que Fiorella Rodríguez le lleve más de dos décadas a Iván Micol (ella tiene 48 y él 24) no hace una gran diferencia para ellos. "No noto ninguna diferencia y la gente de mi entorno tampoco la nota, y no solo por el aspecto físico, sino por la comunicación que tenemos, la forma de ser", dijo el modelo.

La actriz agregó: "Él me echaba de menos, pero no le podía mentir, porque en Wikipedia está mi fecha de nacimiento [risas], y yo pensaba que él estaba en base tres, porque habla con propiedad, es súper culto, fino, maneja diferentes temas de conversación y tenemos costumbres muy similares".

Micol definió que ambos son "caseros" y buscan la "tranquilidad más que la bulla", mientras que Fiorella Rodríguez acotó: "Él es bastante maduro para su edad y yo bastante infantil para la mía, porque siempre ando divirtiéndome, buscando la risa".

La relación que ambos tienen, oficializada hace tres meses en redes sociales, llevó a que el joven modelo se mudara de España al Perú. Actualmente, radica en Lima junto a Rodríguez, aunque como precisó en una entrevista con RPP Noticias, todavía no conviven.

Los dos esperan estar juntos toda la vida. Fiorella Rodríguez afirmó: "He vivido bastante, he tenido relaciones largas, he pasado por un matrimonio y te puedo decir que este es el momento más feliz de mi vida, nunca pensé que una persona me podía llenar tanto".

"Estoy enamorada profundamente de su forma de ser, de sus tratos, de sus gestos, me hace sentir muy querida y valorada; además es guapísimo, un muñeco, me encanta, creo que si lo pedía por Amazon, no me salía así", añadió entre risas.

