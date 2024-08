Flavia Laos: "Mi sueño es llenar el Estadio Nacional y que el Perú pueda estar allí apoyándome"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos ha expresado su gran deseo de presentarse en el Estadio Nacional, uno de los escenarios más emblemáticos del país. Conocida por su talento multifacético, la también actriz ha conquistado el mundo del entretenimiento, y ahora busca consolidarse como una de las grandes voces de la música.

Para ella, cantar en el primer recinto deportivo del Perú no solo representaría un sueño cumplido, también un importante paso en su carrera musical. La joven artista, de 27 años, ve este desafío como una oportunidad para demostrar su evolución artística y entregar un espectáculo memorable a sus fanáticos. "Mi sueño es llenar el Estadio Nacional y que el Perú pueda estar allí apoyándome".

Si bien Flavia Laos ha estado en realitys shows como Too Hot to Handle, de Netflix, asegura que su pasión más grande es cantar: "Disfruto mucho más cantar, estar en un estudio, crear las canciones desde cero, estar en el escenario y tener la respuesta de la gente. Me lancé a ser cantante porque mis fans me lo decían, y encontré el apoyo. Lo hice por mis fans y también por mí. Me dije: 'Ya es momento de regresar a la música'", mencionó.

Entre los géneros en los que se desenvuelve está el pop urbano, también ha hecho bachata y baladas. Sin embargo, se considera versátil para "no encasillarme en una sola cosa". "Lo urbano tiene muchas ramas y las estoy explorando. Tengo trece canciones grabadas y mi próximo tema será con Nacho", anunció a Perú21.

Flavia Laos dio detalles de su nuevo tema Exxxotico

Flavia Laos confesó en RPP que ahora está enfocada en su carrera musical. La artista de 27 años lanzó el videoclip de su tema Exxxotico y mencionó que el sencillo, que es su primera composición, se basó en “un amor fugaz” que conoció en Ibiza.

“Me fui a Ibiza y conocí a una persona especial que hablaba inglés, era mayor. Al final yo dejé las cosas ahí porque él quería casarse, tener hijos y yo estoy media aterrada y dije no, pero le escribí esta canción”, acotó.

En ese sentido, mencionó que su hermana Kiara Laos, quien aparece en el videoclip, la ayudó a componer la canción en inglés y en español. Además, resaltó que fueron 12 horas de grabación donde ella aparece también como un personaje de PlayStation.

Finalmente, confesó que su meta es “verse en un estadio y ver a la gente coreando su canción”. “Quiero meterme de lleno a la música. Esa es mi pasión, pero es el camino más difícil también. Estoy encaminada”, concluyó.

Podcast recomendado FLAVIA LAOS Y KOKY BONILLA VISITARON 'ASÍ SOMOS' Leer más Así Somos | programa FLAVIA LAOS Y KOKY BONILLA VISITARON ASÍ SOMOS