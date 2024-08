Yiddá Eslava se confiesa tras su separación de Julián Zucchi y cuenta detalles de su nueva relación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yiddá Eslava estuvo en Así Somos de RPP y habló de sus nuevos proyectos. | Fuente: RPP

Yiddá Eslava se sinceró sobre su situación actual con Julián Zucchi. La actriz de 41 años habló sobre el padre de sus hijos y contó en Así Somos, de RPP, cómo es la relación con su expareja luego de que ambos confirmaran su ruptura en octubre del año pasado.

La actriz de No me digas solterona dejó en claro que solo se comunica con Julián Zucchi para “coordinar con los hijos” que ambos tienen. Además, hizo un mea culpa sobre la “carga emocional” que significó superar la separación del actor.

“Si yo tengo que retroceder el tiempo y decir ‘¿en qué me equivoqué?’ Pues en desmerecer la carga emocional que podía conllevar una separación (…) Creo que no puse en una balanza que hay personas a nuestro alrededor que podían tener otro tipo de sentimientos o reacciones. Tenía que vivir esto. Me faltaba vivir algo así, nunca lo había vivido”, manifestó.

En ese sentido, la también productora aseguró que aprendió la lección y que siempre aconseja a sus seguidores a “no quitarle el peso y el valor que representa una separación, así sea con hijos, o sin hijos”.

“Esto te enseña a que hay que abrazar los que aprendiste y avanzar. El tiempo pasa de la misma manera para todos, y solo tú decides si vas a seguir ahí estancada perdiendo el tiempo valioso, el cual lo puedes usar para cumplir tus metas. Debes aceptar que te duele, agarrar tu mochila, llevártela y seguir por el frente”, resaltó.

Yiddá Eslava habló de su separación de Julián Zucchi y su nuevo amor Ángel- | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava: “Yo nunca dije que Julián estaba con una reportera”

En otro momento, Yiddá Eslava aclaró que ella no dijo que Julián Zucchi estaba saliendo con Priscila Mateo, una reportera del programa Magaly TV La Firme, quien fue vista en una discoteca junto al actor en marzo de este año.

“Yo nunca salí a decir que él estaba con la reportera de Magaly. Creo que hay mucha gente irresponsable frente a las cámaras. Es muy fácil pararse y hablar. Luego qué toca, que el otro (Juliázn Zucchi) me mande una carta notarial”, expresó.

Del mismo modo, señaló que decidió ya no hablar más del tema porque no se sentía cómoda y que, por el contrario, le “inflamaba” el hígado.

“Es una situación muy difícil. Me di cuenta de que este no es mi habitad porque yo soy super justiciera (…) Escuchar tantas versiones de mi propia vida cuando la gente no sabía nada. El hígado lo tenía inflamado y me dije a mi misma que esto no es saludable”, mencionó.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron su separación en octubre de 2023. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava sobre su nueva pareja: “Él siempre me cuida”

Por último, Yiddá Eslava se refirió a su nueva pareja Ángel, un fotógrafo que comenzó a salir con la actriz y quien, de acuerdo con la propia Eslava, la cuida y acompaña siempre.

“Ángel, yo digo que él es un sobreviviente. Nosotros empezamos a conocernos y a salir. Fue como toda una vorágine de medios que empezaron a hablar tonterías. Como él siempre dice, ‘yo amo estar detrás de la cámara’. Si Ángel me acompaña es porque me cuida muchísimo. Yo siempre hice el papel de fuerte y ahora por primera vez me protegen”, acotó.

