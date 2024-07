"La princesa peruana volvió": Flavia Laos regresa para la nueva temporada de 'Too Hot to Handle', reality de Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Dile a los chicos que la princesa peruana volvió", se le escucha decir a Flavia Laos en el tráiler promocional de la nueva temporada de Too Hot to Handle, reality show de Netflix. Como se recuerda, la exparticipante de El Gran Chef Famosos estuvo en ese programa hace un año y, de acuerdo con el clip, este 2024 regresó "mucho mejor que antes".

"Pasaron muchas cosas desde mi retiro, pero sobre todo, tonifiqué mis glúteos. La última vez entre para animar algunas cosas", mencionó. En la temporada anterior, Laos confesó haberse enamorado de Creed, sin embargo, terminó en un triángulo amoroso, por lo que se decepcionó de él.

"Pero no todo fue malo porque me enseñó a identificar a los mujeriegos, así que esta vez busco un chico bueno. Me emociona esta segunda oportunidad. Vine a buscar a mi hombre", agregó Flavia Laos. Al verla ingresar a la casa donde se graba Too Hot to Handle, todos quedaron impactados por la belleza de la joven quien tendrá que escoger con quién se quedará ya que están dispuestos a pelear por ella. La nueva temporada ya está disponible en Netflix.

¿Cómo llegó Flavia Laos a Too Hot To Handle?

“Me dijeron que les mande estas preguntas en un video y yo decía ‘¿dónde terminará este video?, ¿en una página de adultos? Son como cazatalentos con perfiles falsos, no te inspira confianza”, dijo Flavia Laos en una entrevista sobre su ingreso a Too Hot To Handle.

A pesar de que no estaba segura, se arriesgó porque nunca le dijeron que se trataba de ese reality. “No te dicen nada hasta que compras tu pasaje y llegas a la isla. Yo me aventé así nomás. Sí tenía miedo, pero no tenía nada que perder. Vino una chaperona y me llevaron hasta una cabaña, yo dije qué miedo. No te dejan ir con representante, me quitaron un mes y medio el teléfono”, comentó para el canal República Z.

Flavia Laos llegó a la final de Too Hot to Handle

En marzo de 2023, la influencer Flavia Laos logró clasificar a la final de la cuarta temporada de Too Hot to Handle de Netflix; sin embargo, no pudo llevarse los 100 000 dólares. La modelo nacional no fue incluida entre las parejas finalistas, por lo que el gran premio no lo trajo a Perú.

En este reality británico, varios jóvenes solteros compiten por esta recompensa económica, pero la condición para que continúen es que no tengan intimidad. Como se recuerda, Flavia Laos grabó los episodios tras terminar su relación con Patricio Parodi y antes de iniciar un romance con Austin Palao.

