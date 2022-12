Flavia Laos es la ganadora de la categoría 'Influencer latina' en los People's Choice Awards 2022. | Fuente: Instagram

Tras ser elegida como 'Influencer latina del año' en los People's Choice Awards 2022, Flavia Laos se mostró agradecida con sus seguidores y la gente que la ayudó a conseguir el premio internacional en el que participaron otros conocidos personajes de Latinoamérica.

"¡No lo puedo creer! Me muero, voy a llorar... estoy súper contenta, no saben cuánto he luchado y he estado detrás de los fans para que voten. ¡Qué emoción!", dijo la modelo y la actriz tras imponerse en la categoría.

Gracias a su popularidad, Flavia se impuso a otros siete influenciadores internacionales como la youtuber Celeste Pellegrini, el artista y motivador Emmanuel Senties; la actriz dominicana Hony Estrella; la tiktoker chilena Ignacia Antonia, el youtuber colombiano Javier Ramírez, el influencer venezolano Juan Pablo Dos Santos y el periodista argentino Lizardo Ponce.

A través de sus redes sociales, Laos compartió algunos videos donde muestra el galardón que obtuvo gracias a las votaciones de sus seguidores.

"¡Sorpresa, sorpresa! Gente, estoy aquí con mi premio porque gané como 'Influencer latina' en los People's Choice Awards 2022. Hoy tendré una noche maravillosa, estoy en la 'red carpet' y acá con mi premio que también es de ustedes... el premio se quedó en casa, en Perú", expresó.

"Lo peor es no intentarlo"

Flavia Laos ha estado en la retina de muchos ya que inició su carrera en la televisión desde que tiene ocho años siendo protagonista de series, novelas y hasta conductora de TV. Por ello, la actriz considera que sus seguidores la han visto crecer y han estado en las buenas, malas y peores.

“Ellos saben cómo he evolucionado como persona, saben lo que he tenido que pasar para estar donde estoy. Los inspiro a seguir sus sueños, les digo que no se conformen. Lo peor que pueden hacer es no intentarlo y si lo hacen con el corazón y fracasan es parte de la vida”.

Para Laos, esa es una de las razones más importantes por las que debía ganar el premio a ‘Influencer latina’ en los People’s Choice Awards 2022. “Cuando he conocido a mis fans en persona, algunos me han dicho que los inspiro y me han hecho feliz, siento que estoy haciendo bien mi trabajo”, dijo en noviembre para RPP Noticias.

