Flavia Laos y su desafortunado comentario sobre el pisco durante su fiesta de cumpleaños

La actriz celebró por adelantado sus 28 años con una fiesta llena de figuras del espectáculo. Sin embargo, uno de sus comentarios opacó la fiesta.

El último fin de semana, Flavia Laos celebró por adelantado su cumpleaños número 28 con una fiesta que reunió a varias figuras del espectáculo y las redes sociales, como las actrices Mayra Goñi y Macarena Vélez, así como el streamer Diealis. Pero más allá de la celebración, fue un comentario suyo sobre el pisco lo que generó controversia en redes sociales.

La actriz e influencer volvió a estar en boca de todos luego de que el actor Pablo Heredia revelara, en El valor de la verdad, que tuvieron un breve romance cuando ella tenía 21 años y él, 36. Consultada América Hoy sobre el resurgimiento mediático de Heredia animando eventos, Laos bromeó: “¿Eventos de geriátricos?”. Luego añadió: “Si lo estamos ayudando de esa manera, qué bien”.

No obstante, otro momento durante su fiesta fue el que se viralizó. Mientras conversaba con el streamer Diealis, este preguntó: “¿Dónde está el trago? Quiero pedir”. A lo que Flavia respondió: “¿Qué quieres? ¿Quieres un whisky caro o un pisco de ***?”, seguido de una risa. La frase fue rápidamente interpretada en redes como una broma de mal gusto.

A la fiesta de Flavia Laos asistieron figuras como Mayra Goñi, Macarena Vélez, Diealis, Josi Martínez, Jamila Dahabreh y Dorita Orbegoso, entre otros.Fuente: Instagram: @flavialaosu

Flavia Laos y sus 28 años

Aunque nació el 1 de agosto, Flavia decidió adelantar la celebración de su cumpleaños, acompañada de amigos y colegas del medio. Entre los asistentes estuvieron figuras como Majo Parodi (hermana de Patricio Parodi), los tiktokers Josi Martínez y Matt Keelan, así como Samantha Batallanos, Jamila Dahabreh y Dorita Orbegoso.

Para la ocasión, la actriz lució un vestido rojo cardenal, ceñido al cuerpo, con mangas largas y aberturas en el abdomen y la espalda. Llevó el cabello suelto, completando un look con un collar brillante y pulseras.

En una conversación con la prensa, Laos comentó: “Mucha gente dice: ‘Flavia busca un chico con dinero’. Obviamente, tienes que darte la vida que yo me puedo dar. Sigo en contacto [con personas], pero todavía no conozco a la persona que quiero que camine conmigo de la mano para siempre. Si tengo algo, quiero casarme. No quiero algo para un mes o dos meses. Ya me cansé. Tengo 28. A los 30, 31 ya quiero casarme”.

Flavia Laos habló sobre su buena relación con Mayra Goñi y Alessandra Fuller, su pasado con Pablo Heredia y el proceso legal contra 'La Chama'.Fuente: Instagram: @flavialaosu

¿Cómo está su relación con Mayra Goñi y Alessandra Fuller?

Consultada por la presencia de Mayra Goñi en la fiesta —luego de que ambas fueran vinculadas sentimentalmente a Pablo Heredia, al igual que Alessandra Fuller—, Flavia señaló: “A pesar de todo, porque es abrir heridas del pasado, hemos hablado y las tres estamos súper bien”.

Finalmente, también anunció que iniciará acciones legales contra Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, quien aseguró sobre Flavia en el programa Magaly TV, La Firme: “La vi drogada en sus tiempos de Britney Spears. Era literal que estaba como Britney Spears”.

Al respecto, Laos afirmó: “Con el tema de La Chama lo estoy llevando por el lado legal. Ya mis abogados están viendo todo. Tengo un límite. Está bien que me llamen cosas, a veces me quedo callada, pero lo que ha dicho de mí es demasiado. Niegro completamente que sea verdad”.

