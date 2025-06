"Dedicado a mis 'haters'": Flavia Laos lanza nueva canción tras polémica con Ale Fuller y Pablo Heredia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos acaba de estrenar una nueva canción. La popular modelo peruana lanzó su tema de género urbano Bla Bla Bla acompañado con un divertido —y sensual— videoclip que ya fue publicado en YouTube y demás plataformas digitales, como parte de su nuevo álbum musical que le permite afianzar más su carrera como cantante.

En el video, de casi dos minutos y medio, se ve a Flavia Laos luciendo su cabello trenzado con una gorra encima. La 'ojiverde' aparece en un auto rosado con una ropa que deja ver su abdomen. “Hoy me levanté más dura que ayer. Pobre el que no me tenga y no me pueda tener. Creen que soy muy cara. Me tienen envidia porque saben cuánto valgo”, canta la intérprete.

Seguidamente, la exactriz de Ven, baila, quinceañera aparece con una gorra y una blusa amarilla cantando encima del sol y mostrando una bella vista al mar. “Los diamantes en mi muñeca los dejan ciegos. La que puede puede y ya saben que yo puedo. Me sobra el dinero. A mí nunca me falta nada. Yo viajo en línea privada. No me comparen. Ninguna se compara”, entona.

Acompañada de amigas y mostrándose en bikini, Laos se muestra manejando el vehículo rosado encima del mar. “Para los que pensaron que no iba a dar la talla. Flavia Laos la rubia peligrosa”, expresa la también empresaria, mostrando más escenas de ella y otras bailarinas moviéndose al ritmo de la música.

Flavia Laos afirma que nueva canción va dedicado a sus "haters"

En los últimos días, Flavia Laos compartió fotos del videoclip, así como breves adelantos de su nuevo tema Bla Bla Bla. Mediante su cuenta de Instagram, la exintegrante de Esto es guerra señaló que esta nueva canción está dedicado a sus "haters".

“Muy feliz de anunciar que este viernes 20 de junio se estrena Bla Bla Bla. La primera canción de mi álbum junto a 'Sin Silencio' label de Hybe America. Esta canción va dedicada a mis 'haters' que también jugaron un rol importante en mi crecimiento. Apunten la fecha”, escribió Laos con la foto de portada de su canción.

Cabe mencionar que Flavia Laos estuvo envuelta en una reciente polémica con sus amigas Ale Fuller y Mayra Goñi tras las declaraciones de Pablo Heredia en el programa El valor de la verdad.

La también influencer admitió haber tenido un romance con el actor argentino cuando tenía 21 años. Sin embargo, desmintió haberse metido en la relación de Fuller y se contradijo sobre un supuesto amorio de Pablo Heredia con Mayra Goñi.

Flavia Laos le pidió disculpas a la mamá de Ale Fuller

Flavia Laos se disculpó con Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, luego de un tenso intercambio de palabras al aire que ambas tuvieron en el programa Amor y fuego.

Todo comenzó cuando Daniela Doberti salió en defensa de su hija ante las declaraciones que Flavia y Pablo Heredia realizaron sobre Ale. Durante la entrevista, Laos intervino en vivo para rechazar que fuera la madre de Fuller —y no la propia actriz— quien respondiera públicamente a las críticas, lo que generó un fuerte cruce de opiniones.

Ante esta situación, Ale Fuller no tardó en pronunciarse, expresando su incomodidad por la forma en que su madre fue tratada por Flavia en televisión. La actriz pidió respeto hacia su progenitora y dejó claro que le dolió la manera en que se abordó el tema. Sin embargo, Ale también confirmó que, tras lo sucedido, Flavia Laos la llamó para ofrecerle disculpas por su actitud.

“Flavia me escribió y me dijo que, tras todo lo sucedido, tuvo una llamada con mi mamá, en donde le pidió disculpas por su forma exaltada de hablar. Conversaron largo y aclararon las cosas”, reveló Fuller. Con esta conversación privada, ambas partes afirmaron limar asperezas.

