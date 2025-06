Ale Fuller rompe su silencio: habló de Pablo Heredia, Flavia Laos, Mayra Goñi y Alondra García Miró

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alessandra Fuller habló por primera vez sobre las revelaciones que hizo su expareja Pablo Heredia en el programa El valor de la verdad la semana pasada, donde dio detalles de su relación de casi dos años con la exactriz de Ven, baila, quinceañera afirmando que la celaba y que alguna vez lloró por ella.

Del mismo modo, Pablo Heredia señaló que el motivo de la ruptura con Ale Fuller fue unos supuestos celos de la artista con Alondra García Miró, cuando el argentino actuaba en la telenovela Te volveré a encontrar.

“Si él ha dicho que la razón ha sido por Alondra, o ese polígrafo está mal calibrado, o entonces mi expareja (Pablo Heredia) no entiende la razón por la que hemos terminado la relación. Alondra es mi amiga. Lo ha sido hace muchos años y lo sigue siendo. No hemos terminado por Alondra, para nada”, manifestó Fuller ante las cámaras del programa Amor y fuego.

Asimismo, la también influencer de 30 años contó que habló con Pablo Heredia antes de que el exintegrante de Rebelde Way hablara en el sillón rojo.

“Nos encontramos antes de todo esto. No sé si este año o el año pasado. Me acerqué muy bien, conversamos un rato largo. Hubo mucho cariño y todo muy bien. Ahora es un poco fresco como para encontrármelo y saludarlo con cariño porque esto ha sido un poco remoledor y también incómodo para todas”, sostuvo.

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos fueron mencionadas por Pablo Heredia. | Fuente: Instagram

Ale Fuller habla sobre polémica con Mayra Goñi y Pablo Heredia

Ale Fuller también habló sobre el acercamiento que hubo entre Mayra Goñi y Pablo Heredia antes de que ella iniciara su relación con el actor argentino.

“Yo escuché lo que todos escucharon, de que fue un beso. Cuando tuve más confianza con Mayra lo pude conversar. Me dijo que ya no tenía ningún interés en él y que eran amigos. Mayra fue muy clara conmigo. Definitivamente, yo no me metí ahí. Nunca lo hice. No me colocaría en esa posición”, mencionó Fuller.

En ese sentido, la actriz recalcó que estuvo con Pablo Heredia “un año después” de que el argentino llegue al Perú.

“Fue un malentendido lo que surgió cuando se dijo que yo me había metido (entre Mayra Goñi y Pablo Heredia). Eso es totalmente falso. Ni si quiera coinciden los tiempos. Aclarar eso, ni si quiera es necesario”, añadió.

Del mismo modo, la exparticipante de El gran chef famosos afirmó entender los dichos de Pablo Heredia en caso su motivo haya sido el dinero que ganó al contar parte de sus relaciones en el pasado.

“Puedo creer que habló por dinero. Sería el camino más entendible si se quiere porque si no, significa que está lucrando con el dolor ajeno y no quiero creer que está llegando a eso. Me parece muy poco acertada su accionar como hombre y ser humano. Creo que hay límites y no está bueno”, expresó.

Pablo Heredia actuó junto con Alondra García Miró en la telenovela peruana Te volveré a encontrar. | Fuente: Instagram

Ale Fuller sobre discusión entre Flavia Laos y su mamá: “Lo tomé muy mal”

Ale Fuller defendió a su madre, Daniela Doberti, luego del altercado que tuvo esta última con Flavia Laos durante la emisión del programa Amor y fuego, donde Laos cuestionó a su “tía” por hablar de lo que pasó con Pablo Heredia y que no sea su hija quien aclare el tema.

“Lo tomé muy mal. Quien va a permitir que le hablen mal a su madre más en nivel nacional, pero entiendo que Flavia es muy impulsiva, se deja llevar mucho por sus emociones”, señaló Fuller asegurando que Flavia le pidió disculpas a su madre por el altercado.

“Después hubo una conversación con mi mamá privada, aclararon las cosas y finalmente Flavia se disculpó y me quedo con eso”, exclamó.

En otro momento, descartó que haya sentido envidia alguna vez por Flavia Laos como comentó Pablo Heredia en El valor de la verdad.

“Claramente no siento eso por ella. Todo lo contario, la mejor manera con la que pude lidiar con esto es la compasión y creo que intentando entender empatizando desde el lugar por más difícil que sea”, explicó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis