"Fue para Doctor Strange": Francisca Aronsson hizo casting para trabajar en película de Marvel

La actriz peruana Francisca Aronsson continúa sumando éxitos en su carrera profesional. Si bien ahora está promocionando la serie Lalola junto a la mexicana Bárbara de Regil, la joven reveló que casi llega a una de las franquicias más importantes de la industria cinematográfica: Marvel.

"Me duele tanto, estuve así (haciendo el gesto de 'por poco') Querían que audicione para ese proyecto y yo: ¡¿qué?!, yo estaba con mi mamá y dije vamos hacer el mejor casting del mundo", contó la artista antes de revelar para qué película iba a hacer el casting.

En conversación con Antonio Betancourt en su cuenta de YouTube, Francisca Aronsson contó que, tras su éxito en la serie El internado en España, la contactaron para que audicione para Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en el papel de América Chávez:

"Fue todo en inglés, no sé si la conoces, hay un personaje es América Chávez (...) Yo hice el casting, mi agencia lo mandó y dijeron que separe la fecha donde se iba a rodar (...) Hablando con mi manager, me dice esto es Doctor Strange y ya había especulaciones para que sea América Chávez y lamentablemente es una chica morena", dijo la actriz al confesar que no pudo conseguir el papel.

Actualmente, Francisca Aronsson trabajó con la mexicana Bárbara de Regil en la serie "Lalola. Disponible en Vix+.Fuente: @fran_aronsson

Francisca Aronsson triunfa en España

Francisca Aronsson formó parte de la serie El internado: las cumbres con solo 14 años. La ficción cuenta con 8 episodios y es un reboot de la El internado, una popular serie española que se emitió entre el 2007 y 2010 por la señal Antena 3.

La producción española transcurre en un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo. Los alumnos son chavales rebeldes y problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro que les prepara para la reinserción en la sociedad.

Por otro lado, el bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.

Francisca Aronsson: "No me siento famosa"

Tras su éxito, Francisca Aronsson reconoció que aún le falta mucho camino por recorrer y que ahora es mediamente conocida porque el mundo de la actuación es muy competitivo.

"Uno debe seguir trabajando para conseguir lo que quiere y estar luchando por los castings y por los proyectos. No me considero famosa, yo recién estoy comenzando. El internado ha sido un paso y pienso que fue una gran oportunidad para que otras personas de otros países me puedan conocer", dijo a El Comercio en 2022. Para personificar a Rita, la actriz peruana reveló que "fue todo un reto", sin embargo, disfrutó interpretarlo ya que tuvo que hacer varios cambios y "sacrificios".

"Uno de los sacrificios, en el tema actoral, fue cortarme el pelo, de que sea un personaje lésbico, un personaje donde daba mi primer beso en pantalla, algo que no había hecho en alguna producción. También está el tema del canto, canté el Ave María en la iglesia y el tema del acento en El internado: las cumbres fue algo distinto en mi carrera".

