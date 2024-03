"Probablemente nunca volveré a hacer algo así": Dakota Johnson responde a críticas por 'Madame Web'

Dakota Johnson, famosa por su actuación en la trilogía 50 sombras de Grey, incursionó en el mundo de los superhéroes con su participación en Madame Web, la última entrega del universo Spider-Man. Sin embargo, la reacción del público ante la película no superó las expectativas.

En esta producción, la actriz da vida a Cassandra Web, un personaje que adquiere habilidades asombrosas después de ser expuesto al veneno de una araña poderosa. Pese a la promoción de la cinta, la recaudación mundial llegó a los 35,4 millones de dólares, en su segunda semana, muy por debajo de los 80 millones de dólares invertidos.

Dakota Johnson responde a críticas por Madame Web

En una reciente entrevista con Bustle, Dakota Johnson compartió sus impresiones sobre esta experiencia y su posible futuro en proyectos similares. "Nunca había hecho nada así antes", expresó. "Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no encajo en ese mundo. Y ahora lo sé", dijo refiriéndose a las críticas negativas de Madame Web.

"Desafortunadamente, no me sorprende que haya sucedido así, pero fue una experiencia de aprendizaje real, y por supuesto que no es agradable ser parte de algo que ha sido destruido, pero no puedo decir que no entiendo", admitió.

"Los ejecutivos parecen subestimar la capacidad del público"

Dakota Johnson dijo que no le sorprendió la avalancha de críticas que recibió la película, porque considera que las decisiones de un proyecto no siempre son satisfactorias.

"Las películas son el resultado del trabajo de un cineasta y un equipo de artistas que lo rodean. El arte no puede ser creado únicamente basado en números y algoritmos. Durante mucho tiempo, he sentido que el público es sumamente inteligente, mientras que los ejecutivos parecen subestimar su capacidad. El público siempre podrá detectar lo inauténtico. Incluso si las películas son producidas utilizando inteligencia artificial, los humanos no estarán interesados en verlas", manifestó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis