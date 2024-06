Francisca Aronsson: 'Pituca sin Lucas', su debut en Netflix y su encuentro con Al Pacino

Desde su debut en Margarita hasta La chica de la nieve, Francisca Aronsson ha consolidado numerosos proyectos en streaming y está de vuelta en la televisión peruana. En una entrevista con RPP, la actriz de origen peruano habla de sus proyectos y de su debut próximo en Netflix.

Desde su debut en la actuación a corta edad, Francisca Aronsson ha cautivado al público con su talento. La conocimos en televisión en 2015, cuando hizo una breve aparición en la telenovela Amor de madre a los 8 años. Un año después, ingresó al cine con el protagónico de Margarita. Desde entonces, no se ha detenido y ahora celebra la mayoría de edad con tres producciones bajo la manga: LaLola, Pituca sin Lucas y Perra vida, mientras se prepara para su primer proyecto con Netflix.

En conversación con RPP, la actriz sueca de origen peruano reconoce que, aunque "ama" la industria del entretenimiento y se siente “agradecida” por las oportunidades que han surgido en el camino, “ha sido muy retador” vivir expuesta al público desde tan joven.

“Haber crecido frente a las cámaras, con las opiniones de la gente, es fuerte”, agrega. Sin embargo, asegura: “No me imagino cómo hubiera sido mi vida sin esto”.



Aunque acaba de cumplir 18 años, su vida ha sido un viaje interesante que la ha llevado a conocer a grandes estrellas, como el actor estadounidense Al Pacino, protagonista de películas icónicas como El Padrino, Scarface y El irlandés. “Conocí a Al Pacino cuando tenía 9 años. Lo encontré en la calle, en Beverly Hills. Creo que eso es algo que me marcó mucho. Era muy pequeña y fueron miradas; justo estábamos pasando por su casa y él estaba saliendo. Fue muy gracioso”, recuerda.

¿Continúa recibiendo mensajes inapropiados?

Francisca Aronsson no ha sido ajena a situaciones incómodas. "Siempre había un usuario anónimo que me estaba llamando [por Skype]. Le contesté después de mucha insistencia y me mostró su parte íntima. Me quedé en shock", reveló a Radio Capital en 2019. Esta experiencia no fue la última, sino solo el comienzo de una serie de mensajes inapropiados que ha recibido desde niña, en los que también le han cuestionado su apariencia.



“Los comentarios negativos siempre van a estar presentes en redes sociales, o donde sea. Yo simplemente acepté que no es nada personal, los comentarios no son contra uno, son de personas que se sienten inseguras con ellos mismos”, explica. Aunque admite que ya no le afectan, Francisca comenta que considera necesario movilizarse con un chofer de confianza y contar con el apoyo de seguridad cuando asiste a eventos.



A la par, ha vivido momentos difíciles desde que empezó a vivir sola. Estando en México, sufrió ataques de ansiedad, lo que la llevó a recurrir a la ayuda de un especialista. “Es un tema complejo. Traté de sobrellevarlo hasta que me reencontré con mi familia y comenzamos a trabajar el problema con una psicóloga”. Recalca: “La terapia es importante para todos”. Además, añade: “Agradezco haber tenido ansiedad porque es una alarma, algo que te empuja a darte cuenta de que hay cosas que no están en su lugar”.



Sin embargo, aún encuentra espacio para vivir su juventud como cualquier adolescente. "Tengo desilusiones, me ilusiono por alguien y cometo errores”, comparte. Afirma que vive "experiencias bonitas", pero prefiere mantenerlas en reserva: “No es que me incomode, pero creo que hay una parte de mí que no se ha desarrollado como en cualquier persona común, esa de vivir tu vida y que a nadie le importe. Entonces, mientras menos hable de ello, mejor".

Francisca Aronsson interpreta a María Belén Rizo-Patrón en la telenovela 'Pituca sin Lucas',Fuente: Instagram: @fran_aronsson

Francisca Aronsson conquista chile con Perra vida

Francisca Aronsson la tiene clara: nada la distrae de su objetivo de interpretar personajes cada vez más arriesgados. Una de sus experiencias más recientes fue el estreno en mayo de la película chilena Perra vida para Amazon Prime, donde compartió roles con Jorge Zabaleta, Paz Bascuñán y Anita Reeves. Esta experiencia la llevó a trabajar nuevamente con perros en el set, algo que había hecho antes cuando aún era una niña en Margarita.



“Fue una experiencia preciosa. Estuve rodeada de actores con mucha trayectoria, los adoro a todos”, comenta. “Con Paz tengo una amistad muy linda. Cuando pedía algún consejo sobre el acento chileno o sobre cómo interpretar mi personaje, ella me ayudaba. Daniela también. Las quiero mucho y respeto”. Por otro lado, recuerda: “Estaba emocionada y nerviosa por volver a trabajar con perros. De todas maneras, es más fácil trabajar con perros que con niños”.

Del streaming a la televisión en Pituca sin Lucas

Aunque el cine y el streaming la mantienen ocupada, Francisca Aronsson no se aleja de la televisión. A sus 18 años, la actriz regresó a la pantalla chica en la telenovela Pituca sin Lucas, cuya historia ha conquistado la audiencia desde su estreno en mayo. En esta producción, comparte roles con actores como Emilia Dragon, Jorge Aravena, Martha Figueroa y Roberto Moll, entre otros; y Henry Chapasa Peláez, quien debuta en la actuación tras una exitosa experiencia en stand-up comedy.



“Chapasa es increíble, es muy bueno. Es genuinamente bueno. Me he vuelto muy cerca a él en el rodaje. Tiene mucho que aportar a la historia y hace un buen trabajo como actor. Me encanta ver su comedia y cómo la usa para enriquecer su personaje en la historia”, comenta.



En la ficción, Francisca interpreta a María Belén Rizo-Patrón, la hija mayor de un matrimonio adinerado que lo pierde todo de un momento a otro. Sin embargo, asegura que de "pituca" no tiene nada. “Nunca me ha molestado que me digan pituca, aunque mucha gente piense que lo soy. No lo soy, pero cada quien tiene su perspectiva”.

¿Cuáles son los próximos planes de Francisca Aronsson?

Todavía no termina el 2024 y ya tiene una larga lista de títulos en exhibición, entre televisión y streaming; y muchos planes a futuro. “Me encantaría producir de todo un poco. Me interesa todo lo que tenga que ver con asesinatos, temas policiales, drama y terror. Hay que ver, pero de todas maneras sacaré adelante un proyecto”, asegura Francisca.



Mientras tanto, se prepara para los próximos estrenos de la tercera temporada de HIT para Televisión Española y la segunda temporada de La chica de la nieve, el primer proyecto en el que colaborará con Netflix, donde comparte roles con la también actriz peruana Norma Martínez. "Todo el equipo es español. [Norma y yo] somos de las pocas extranjeras (...) Estoy emocionada y espero que la gente la disfrute mucho. He hecho cosas que no había hecho antes. He tenido muchos retos. Es emocionante, de verdad", concluye.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis