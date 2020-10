George Forsyth y Vanessa Terkes decidieron separarse tres ocho meses de haber contraído matrimonio. | Fuente: RPP Noticias

En mayo del año pasado, Vanessa Terkes denunció por violencia familiar a George Forsyth, con quien había contraído matrimonio hacía apenas ocho meses. Sin embargo, en conversación con Magaly Medina, el alcalde La Victoria afirmó que la denuncia no prosperó.

“[La denuncia] Ha pasado por tres distintas instancias: juzgado de familia, penal y de paz. Y en las tres ha sido archivada. Esto no es una victoria ni mucho menos. Hemos perdido todos, la hemos pasado mal”, aseguró el exfutbolista en “Magaly TV: La Firme”.

De acuerdo con Forsyth, tanto su familia como la de Terkes se vieron expuestas en medio de la denuncia pública. “La familia se afecta mucho”, indicó. Y, seguidamente, recordó que ambos se casaron “ilusionados, por religioso, sin bienes separados”.

Sobre los verdaderos motivos de su separación, el exarquero de Alianza Lima no entró en detalles y señaló: “No funcionó. Y a Vanessa le deseo todo lo mejor. En su momento hubo rencores, pero ya pasaron dos años, lo que significa que ahora podemos proceder al divorcio”.

NO HUBO ROMANCE CON ALEJANDRA BAIGORRIA

En medio de la pandemia de la COVID-19, el trabajo conjunto que emprendieron Alejandra Baigorria y George Forsyth levantó más de un rumor sobre un posible romance entre los dos.

Sin embargo, tanto la chica reality como el burgomaestre negaron en su momento un posible vínculo sentimental. Y durante su paso por el programa de Magaly Medina, el exfutbolista aprovechó en deslindar de cualquier nexo con Baigorria.

“Han creado un romance durante la pandemia. Ella tiene su empresa de confección de mascarillas y aprovecharon en crearnos una historia de amor”, dijo. “No [tuvimos un romance], es una gran persona, tiene buen corazón. Ella ha donado material y le deseamos todo lo mejor”, añadió.

Por otro lado, Forsyth aseguró que continúa soltero desde su separación con Vanessa Terkes, un episodio que para él ya es “una etapa cerrada”. “Aún no [me he vuelto a enamorar]. He estado muy metido en mi trabajo”, anotó.