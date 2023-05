Gian Marco dedica un reflexivo mensaje a su novia tras ser operado por cáncer

Luego de confirmar que su salud se vio afectada por un cáncer, Gian Marco volvió a recurrir a sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje que dedicó a su novia Juliana Molina. Las líneas llegaron acompañadas de tres imágenes en las que el cantante aparece junto a la colombiana.

"Encontrarnos en el camino no era parte del viaje, no estaba en el mapa, pero si en las coordenadas del destino. El miedo es ausencia de amor. Cuando hay amor no existe el miedo. La vida es un suspiro... Ámate, ama... vive", publicó el intérprete.

Al momento de revelar su enfermedad, Gian Marco compartió otras imágenes inéditas de su infancia junto a su padre Joe Danova, quien falleció víctima de cáncer los 49 años de edad.

"Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde", se lee en su publicación.

"Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables", añadió el artista al destacar la importancia de la prevención.

Preocupó a sus seguidores

El cantante peruano preocupó a sus seguidores después de publicar una foto desde una clínica. En su mensaje, el compositor de Si me tenías contó que su cuerpo le dio señales de que algo no andaba bien, por lo que los médicos investigaron su caso.

"Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida", escribió al inicio para después entrar con pocos detalles sobre su enfermedad.

"Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar", agregó Gian Marco.

El cantautor nacional agradeció las muestras de preocupación tras su intervención médica.

"Gracias a todos por sus mensajes, muestras de cariño y buenos deseos. Les dejo algunas frases importantes para su corazón: Vivan intensamente, hablen, no se callen, no se guarden nada. Presten atención a su alrededor, rodéate de personas que te sumen", dijo en su mensaje.