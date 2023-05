Gian Marco se pronunció sobre el cáncer tras operación: "Esta vez me tocó, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo"

El cantante Gian Marco compartió fotos desde la clínica el último viernes y anunció que había sido operado, sin embargo, en ese momento decidió no contar qué enfermedad tenía. Este domingo el cantautor nacional aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores respecto de los chequeos de salud.

Por medio de sus redes, compartió una serie de fotos junto a su padre quien falleció joven y no pudo conocer a sus nietos. “Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde”, escribió.

Gian Marco precisó la importancia sobre un chequeo médico temprano y dijo que solo así se puede superar las enfermedades como el cáncer, el cual dijo que su madre logró superar.

“Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables… No tengamos miedo. Vamos a cuidarnos. Buen domingo para todos”, finalizó.

Preocupó a sus seguidores

El cantante peruano preocupó a sus seguidores después de publicar una foto desde una clínica. En su mensaje, el compositor de 'Si me tenías' contó que su cuerpo le dio señales de que algo no andaba bien, por lo que los médicos investigaron su caso.

"Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida", escribió al inicio para después entrar con pocos detalles sobre su enfermedad de la cual no quiere revelar:

"Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar", agregó Gian Marco.

Tras esta experiencia, el intérprete nacional invito a sus seguidores que le hagan caso a su cuerpo porque "una simple visita al doctor puede salvarles la vida". "La vida es un suspiro… No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma… a mí me pasó factura", finalizó.