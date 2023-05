Gian Marco fue operado de emergencia: "No se callen, el silencio enferma y a mí me pasó factura"

El cantante peruano Gian Marco Zignago preocupó a sus seguidores después de publicar una foto desde una clínica. En su mensaje, el intérprete de ‘Si me tenías’ contó que su cuerpo le dio señales de que algo no andaba bien por lo que los médicos investigaron su caso.

“Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida”, escribió al inicio para después entrar con pocos detalles sobre su enfermedad de la cual no quiere revelar:

“Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes. Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar”, agregó Gian Marco.

Tras esta experiencia, el intérprete nacional invito a sus seguidores que le hagan caso a su cuerpo porque “una simple visita al doctor puede salvarles la vida”. “La vida es un suspiro… No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma… a mí me pasó factura”, finalizó.

¿Gian Marco quiere regresar a la TV?

En algún momento de su carrera, a fines de los años 90, el cantautor Gian Marco condujo un espacio televisivo llamado "Campaneando". Un programa de concursos bastante popular en su momento, que recordó recientemente al ser consultado sobre la posibilidad de volver a la pantalla chica.

Según el intérprete de "Lejos de ti", si tuviera que regresar a la televisión, pues sería para grabar un show parecido a "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", que consiste en entrevistas a celebridades al estilo del 'late night-talk show'.

"Yo haría algo como lo que hace Jimmy Fallon, algo así", dijo al programa Estás en todas. "Hace poquito estuve en otro canal, me hicieron hacer una parte de 'Campaneando'. Me acordé y fue bonito, pero dije: ¿hacer esto todos los días? No la hago, sobre todo tener que estamparme la sonrisa todos los días cuando de repente no tienes ganas", añadió.