Elmer Yaipén, de Grupo 5, tras el fallo a favor de Toño Sosaya: "La justicia estará en nuestra parte"

Tras el fallo del Poder Judicial a favor de Toño Sosaya contra el Grupo 5, Elmer Yaipén compartió un video contando su verdad sobre la salida del exintegrante de la orquesta. De acuerdo con el mensaje, tanto él como sus hermanos siguen sorprendidos por “los falsos argumentos y no recapacitación de este señor”.

“Sobre el caso de Toño Sosaya continuamos con la lucha por la justicia. Por recomendación y por un favor, le dimos hace muchos años la oportunidad de integrar nuestra agrupación. La verdad y la justicia no se pueden manchar. Nuestro equipo legal seguirá defendiendo nuestra posición, nosotros seguiremos haciendo música”, se le escucha decir al bajista.

Como se recuerda, Toño Sosaya demandó al Grupo 5 por, supuestamente, haber trabajado 10 años ininterrumpidos. La juez le solicitó los documentos probatorios de que estuvo en la orquesta ese tiempo, sin embargo, el cantante y su equipo no presentaron nada.

“¿Qué creen que pasó? A pesar de no haber acreditado nada, la juez le dio en parte razón, pero la decisión fue apelada y esperamos que, con todas las pruebas que nosotros mostraremos en adelante, el órgano judicial que revisa la apelación declare infundada su demanda”.

Del 2003 al 2006, Toño Sosaya trabajó en la orquesta Caribeños de Guadalupe. “Para terminar con esta farsa, llamé a Santiago Aspericueta, propietario de los Caribeños, y le pedí de favor que atendiera el pedido del PJ de afirmar la presencia de Toño en su orquesta”, continuó.

Sin embargo, después de que él entregó el documento al PJ, días después envió otro documento anulando el anterior diciendo que Toño Sosaya nunca había trabajado en Caribeños sino que había cantado gratis porque “se consideraban paisanos”.

“Llamé a Santiago y no obtuve respuesta. Después me envió mensaje diciendo que su abogado le dijo que no le convenía aceptar porque si no pagaría lo que Toño pedía”. A pesar de las trabas, tanto Elmer Yaipén como el equipo legal del Grupo 5 seguirán demostrando que su posición es la verdadera.

Grupo 5 deberá pagarle medio millón de soles a Toño Sosaya

El cantante Toño Sosaya confirmó que, tras pasar varias instancias, el Poder Judicial falló a su favor en la demanda de medio millón de soles que le interpuso al Grupo 5 por reparación civil, tras 13 años de proceso.

“Concluye el proceso judicial de Toño Sosaya contra Grupo 5 SCRL, sobre el pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario. Con fecha 17 de enero del presente 2023, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, ha emitido el Auto de Improcedencia del recurso de Casación interpuesto por Orquesta Internacional Grupo 5”, se lee en el comunicado compartido por Sosaya.

De acuerdo con el texto, “el proceso judicial se inició el 17 de junio del 2010, y a lo largo de los casi 13 años, el Poder Judicial, en las tres instancias (Juzgado, Sala Superior y Corte Suprema) ha fallado a favor del demandante Toño Sosaya”.

“Toño Sosaya confía en que su ex empleadora sea respetuosa de la decisión del Poder Judicial cumpliendo con lo ordenado y espera no haya sorpresas de acciones o procesos dilatorios que rehúyan la obligación de pago de un reclamo justo de sus derechos laborales, demostrando así que su ex empleadora respeta los derechos laborales de los artistas”, finaliza el documento.