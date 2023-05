Gian Marco sobre su diagnóstico de cáncer: "Me enfermé por rabia"

Gian Marco habló sobre el proceso que tuvo que pasar para darse cuenta del cáncer que padece y por el cual fue intervenido en una clínica. Por medio de una transmisión en su cuenta de Instagram, el cantante peruano contó los detalles de su recuperación y las causas que lo llevaron a darse cuenta de los dolores para detectar la enfermedad.

Asimismo, Gian Marco reflexionó sobre su experiencia personal y consideró que se enfermó "por rabia" tras enfrentar las críticas recibidas en su contra por haber tenido un polémico cruce de palabras con un reportero del programa ‘Amor y Fuego’ en noviembre del año pasado.

"Soy insoportable, soy pedante, soy altanero, no sé, N cosas, jaja. Yo debo confesar que he vivido con rabia mucho tiempo y no es bueno, la rabia y el silencio te enferma, porque yo me he enfermado por rabia, yo siento que me he enfermado por eso, no me he enfermado más allá de mi sistema inmunológico y de mis defensas", manifestó el artista nacional.



Dolor en el pecho

En ese sentido, el popular ‘Giani’ confesó que se sintió muy mal por aquel suceso y que tuvo que enfrentar las circunstancias que le hacían sentir “un dolor en el pecho”.

“Recuerdo en esa época estaba solo en un hotel, muy mal, llorando con un dolor en mi pecho y en mi corazón y de repente, empiezo a recibir insultos por internet de la nada, no sabía qué pasaba, y resulta que alguien salió diciendo que no había firmado un autógrafo”, sostuvo.

Gian Marco aseguró que no podía soportar los comentarios adversos en redes sociales donde, anteriormente, contó que perdió miles de seguidores por aquel incidente. “La gente me sigue diciendo que soy un soberbio, que soy un déspota", dijo aquella vez en el preograma de Rodrigo González y Gigi Mitre.